The Voice Kids saison 4 à voir en vidéo live sur TF1 et en streaming sur MyTF1

La saison 4 de The Voice Kids sur TF1 > Ce soir, les téléspectateurs pourront découvrir la nouvelle saison inédite du divertissement The Voice Kids, une émission qu’il n’est plus besoin de présenter, et qui reprend le déroulement de sa version adulte, The Voice. The Voice Kids saison 4 est à voir en vidéo live sur TF1 à la télévision, à partir de 21 heures.

Ce soir, The Voice Kids fête son grand retour, avec un trio de coachs de choc ; Jenifer, Patrick Fiori et Matt Pokora. Alors qu’ils sont plus motivés que jamais, les trois coachs ; ces stars de la chanson Française vont coacher les jeunes talents pour tenter de décrocher le titre en fin de saison. Pour cette 4e saison exceptionnelle de The Voice Kids sur TF1, l’on retrouve un show incroyable, avec des talents bien surprenants.

Dès lors, ces candidats ; âgés de 7 à 15 ans, vont vivre une expérience inoubliable, remplie d’émotions. Des auditions à l’aveugle, jusqu’à la grande finale en direct, les candidats vont connaître de nombreux moments marquants, comme les battles ou les demies-finales. Comme à l’accoutumer, Nikos Aliagas et Karine Ferri seront à côté des jeunes artistes, aussi bien pour les rassurer, que pour obtenir les premières impressions après le passage à l’aveugle devant les coachs.

Sachez que The Voice Kids ; la saison 4, est à voir en vidéo live sur TF1, à partir de 21 heures ce 19 août. L’émission sera également à regarder en streaming sur MyTF1 sur Internet, dès que vous le souhaitez.

