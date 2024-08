Infos Jeux-vidéo ; Microsoft, Shenmue et Pokemon > Pour ce nouveau week-end placé sous le signe des jeux-vidéo, l’on retrouve une belle annonce sur Shenmue 3, un triste moment pour Crackdown 3, et une joie des fans du jeu Pokemon GO.

Débutons directement ce tour d’horizon en se penchant sur Shenmue 3. Celui qui apparaissait comme une arlésienne du jeu-vidéo va bientôt voir le jour, et ce, malgré un premier report de la date de sortie. Désormais prévu pour le deuxième semestre de 2018, le titre de Yu Suzuki pourra bénéficier d’un incroyable soutien, avec Deep Silver en tant qu’éditeur de la galette ; mais aussi de la version numérique. L’éditeur ; division de Koch Media, est un habitué des jeux Japonais et l’on ne pourra désormais que souhaiter le meilleur pour Yu Suzuki et son Shenmue 3 qui lui tient à cœur. De notre côté, nous sommes très impatients de mettre, enfin, les mains dessus.

Deep Silver s’occupe de Shenmue 3, Crackdown 3 repoussé et Pikachu Shiny disponible dans Pokemon GO

Moins enchanteur, Crakdown 3 connaît un nouveau report. Alors que le titre de Microsoft devait livrer ses aventures aux joueurs au mois de novembre prochain. Finalement, nouveau coup de théâtre, Crackdown 3 est repoussé ; pour livrer un titre de qualité suffisante, au printemps 2018. Espérons que cela soit le dernier report d’un titre, qui état originellement prévu en 2016. Enfin, sachez que Pokemon GO accueille un petit nouveau en la personne d’un Pikachu un peu spécial, un Pikachu Shiny. Ce dernier étant chromatique, ses couleurs sont différentes que celles habituelles (même si, avouons-le, ce n’est sur un Pikachu que cela est le plus flagrant). Désormais, le Pikachu Shiny est disponible dans le monde entier dans Pokemon GO.

