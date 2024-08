Le divertissement Soir de fête sur la chaîne France 2 à la TV > Nouvelle soirée divertissante sur la chaîne France 2, puisque le téléspectateur peut désormais se diriger vers le Brésil, pour assister à un évènement marquant. Vous pouvez voir Soir de fête à Rio sur France 2, à partir de 21 heures.

Pour ce nouveau numéro du divertissement Soir de fête, Stéphane Bern nous fait voyager jusqu’au Brésil, où il sera question d’une soirée exceptionnelle, au cœur du célèbre carnaval de Rio ; qui apparaît certainement comme l’une des fêtes les plus connues au monde. Ainsi, pendant 5 jours, ce ne sont pas moins de six millions de personnes qui se déguisent et descendent dans les rues pour fêter ; au rythme de la samba, une tradition datant déjà du XIXe siècle. Pour l’occasion, Stéphane Bern est entouré de plusieurs célébrités Brésiliennes, mais aussi d’Édouard Baer, Bernard Lavilliers, Cristiana Reali, ou encore Jeanfi Janssens, et l’animateur propose de vivre cette fête de l’intérieur, jusque dans les coulisses.

Soir de fête à Rio sur France 2 : Voir le Carnaval de Rio en vidéo à la TV ou sur France Télévisions en replay

Ainsi, les caméras se faufilent dans le défilé du Sambodrome, là où les meilleures écoles de samba se livrent bataille à coup de chars, décorations et autres déguisements, afin de remporter le titre de champion. Ce défilé sera d’ailleurs l’occasion, pour Édouard Baer, de faire une surprise de taille à Stéphane Bern. En effet, ce dernier découvrira une place tout en haut d’un char, et sera déguisé en courtisan du Roi Soleil. L’occasion sera également parfaite de suivre les nombreux cortèges de rues, qui sont l’essence même du Carnaval de Rio.

L’émission Soir de fête à Rio est à regarder sur France 2 dès 21 heures. Vous pouvez donc voir le Carnaval de Rio en vidéo à la TV, ou sur France Télévisions en replay, plus tard en soirée.

