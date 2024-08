Le divertissement Vendredi tout est permis avec Arthur sur TF1 à la TV > Fait peu commun, cette nouvelle émission inédite de Vendredi tout est permis avec Arthur est lancée dans les grilles de programmes de TF1, un samedi. L’émission Vendredi tout est permis avec Arthur est à voir sur TF1 à la télévision, à partir de 21 heures ce 12 août.

Horaire inhabituel pour ce nouveau divertissement de Vendredi tout est permis avec Arthur ce soir, sur TF1, puisque oui, nous sommes bien samedi. Cependant, l’humour est toujours de la partie et c’est bien le principal. Pour l’occasion de ce nouveau numéro, Arthur s’entoure une nouvelle fois de personnalités venant de plusieurs horizons (TV, spectacle, musique, cinéma, ..), et prêtes à tout pour aider le téléspectateur à passer une bonne soirée.

Vendredi tout est permis avec Arthur à voir sur TF1 : Émission inédite en vidéo sur MyTF1 en replay

Dans ce nouvel opus, Arthur a convié le comique (et comédien) Issa Doumbia, l’animateur et ancien candidat de téléréalité Moundir, les humoristes Jarry et Florent Peyre, et les journalistes Charlotte Namura et Christophe Beaugrand. Tous vont tenter de relever les défis habituels de l’émission, comme la Battle Dance, Articule à la chaîne, Speed quiz, Casting pub, Décollage immédiat, ou encore l’ABC Song. Comme toujours, il ne fait nul doute que l’on retrouve ici des séquences déjà cultes.

Sachez que Vendredi tout est permis avec Arthur est à voir sur TF1 dès 21 heures ce samedi 12 août. L’émission inédite est aussi disponible en vidéo sur MyTF1 en replay sur Internet.

