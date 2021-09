Les jeux-vidéo au cœur de la semaine, avec, notamment, les meilleures ventes de jeux-vidéo en France et le succès de Nintendo dans l’hexagone > En cette moitié de semaine, quelques informations sont à retenir, dont celle sur les meilleures ventes de jeux-vidéo en France, qui prouvent, très clairement, que Nintendo semble au meilleur de sa forme.

Débutons alors ce tour d’horizon du monde jeux-vidéo, en se penchant sur les meilleures ventes de jeux-vidéo en France, pour la semaine 30. Dans le top 5, difficile pour les concurrents de Nintendo, de réussir à se démarquer, puisque, sur cinq places, un seul titre n’est pas de Nintendo, à savoir Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, sortit sur PS4. Si Activision parvient à récupérer la seconde place du classement des meilleures ventes en France, c’est un moindre mal lorsque l’on regarde les autres titres. Ici, il est question d’une première place toujours occupée par Splatoon 2 sur Nintendo Switch, tandis que Mario Kart 8 Deluxe complète le podium. Zelda Breath of the Wild ; sortit en mars avec la console, est toujours dans le Top 5, et le dernier titre de Nintendo ; Miitopia, se hisse en quatrième place. De quoi s’assurer un état de forme remarquable de la part de Nintendo, qui se remet doucement de l’échec de sa Nintendo Wii U.

Meilleures ventes de jeux-vidéo en France, Pokemon Go, DLC Horizon Zero Dawn et Annonce de Dragon Quest Builders 2

D’autres nouvelles auront également ponctué cette moitié de semaine, à commencer par l’annonce de Dragon Quest Builders 2. Après un premier épisode entraînant à souhait, la licence reprendra donc du service, et l’on attend, désormais, une date de sortie. Autre sortie annoncée ; mais dont nous connaissons la date cette fois-ci, le DLC The Frozen Wilds du titre Horizon Zero Dawn. Ce dernier, permettant aux joueurs de progresser dans un univers montagnard et bien plus nordique que dans l’aventure originale, sera disponible le 7 novembre prochain. Enfin, petit aparté pour souligner, pour tous les fans de Pokemon Go, qu’il sera désormais possible de compléter son Pokedex un peu mieux ; en effet, Niantic venait annoncer qu’il serait possible de capturer ; et jusqu’au 21 août, le Pokemon Kangourex. Si l’annonce peut faire plaisir à de nombreux joueurs, c’est notamment dû au fait que Kangourex n’était, jusqu’à présent, jamais trouvable en Europe. Et si Canarticho ; disponible uniquement en Asie, rejoignait également les rangs prochainement ?

