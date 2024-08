Voir le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré sur M6 en vidéo et en replay sur 6Play

L’Amour est dans le pré en vidéo sur M6 à la télévision > Ce soir, place au nouvel épisode de l’Amour est dans le pré, une émission qui plaît au plus grand nombre et qui permet, bien souvent, aux agriculteurs et agricultrices dont le temps de sortie est limité, de trouver l’âme sœur. Vous pouvez voir le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré sur M6, à partir de 21 heures.

Désormais, le séjour à la ferme se poursuit chez Nathalie, 27 ans, Roland, 60 ans, Pierre-Emmanuel, 43 ans, mais aussi chez Vincent, 45 ans. Alors que deux journées sont passées, la phase de découverte ; notamment sur le quotidien de la ferme, laisse la place à une intensification de la quête de l’amour. Pour cela, l’on peut compter sur les rendez-vous en tête-à-tête, sur des soirées à rebondissements, et sur de nombreuses interrogations. Nathalie ; dans le Jura, passe des moments privilégiés avec chacun de ses prétendants. Par ailleurs, un dîner ; qui a des allures de test, en compagnie des nombreux amis de Nathalie est prévu.

Direction ensuite la Haute-Loire, chez Roland, où Michelle insiste pour passer plus de moments seule avec l’éleveur de vaches allaitantes. Roland y répondra-t-il favorablement ? Du côte de l’Eure-et-Loire, Gwladys régale encore et toujours Pierre-Emmanuel de bons et copieux repas Alsaciens, et ce dernier semble conquis. Enfin, Vincent présente Brigitte et Karine à sa famille et ses amis, lors d’une soirée occitane.

Il est possible de voir le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré sur M6 en vidéo à partir de 21 heures, et en replay sur 6Play, sur Internet.

