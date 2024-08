Les années bonheur à la télévision sur France 2 > Ce soir, c’est une émission inédite du meilleur des années bonheur, que pourront voir les nombreux téléspectateurs. Rires et bonnes humeurs sont au programme, comme toujours en compagnie de Patrick Sébastien. Le meilleur des années bonheur est à voir sur France 2, dès 21 heures.

La recette de Patrick Sébastien pour préparer cette émission Les années bonheur est pourtant très simple, une dose de nostalgie et une dose de bonne humeur. Au cours de cette émission ; désormais célèbre, Patrick Sébastien s’entoure de nombreux artistes, comme des chanteurs, des imitateurs ou encore des humoristes, de toutes les générations. Ce soir, le présentateur est désireux de partager les meilleurs moments de l’émission Les années bonheur, un programme qui existe depuis dix ans maintenant, après une première apparition à la TV, le 16 décembre 2006.

Le meilleur des années bonheur inédit sur France 2 et en replay sur France Télévisions

Tout au long de la soirée, les téléspectateurs pourront alors découvrir des moments marquants de l’émission, avec de nombreuses personnalités, comme Chris Anderson, Christophe Maé, Gianna Nannini, Matt Pokora, Georges Chelon, Las Ketchup, Amir, Bailando, Julien Clerc, Hermes House Band, Louane, Barry Ryan, Pascal Obispo, Lou Bega, Manau, Partenaire Particulier, Isabelle Boulay, The Rubettes, Julien Doré, Berlin, Soprano et Marina Kayes, Ricci et Poveri, Dimash Kudaibergen, Les Bodin’s, Élie Semoun, Cécile Giroud et Yann Stotz, ou encore Paul Adam.

L’émission le meilleur des années bonheur ; inédit, est à voir sur France 2 dès 21 heures à la TV, mais également en replay sur le site de France Télévisions.

