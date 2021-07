Infos jeux-vidéo sur Mario, Half Life et Microsoft > Petit point sur les jeux-vidéo en ce milieu de semaine, puisque certaines news méritent amplement le coup d’œil, à commencer par la mise à jour de Half Life, 19 longues années après sa sortie première.

Débutons ce tour d’horizon en citant la récente mise à jour du jeu Half Life, sortit il y a 19 ans de ça. Attention cependant, il n’est pas question d’un quelconque ajout de contenu, mais d’une correction de nombreux bugs et autres problèmes techniques qui étaient pointés du doigt par la communauté, et qui pouvaient nuire à l’expérience globale de l’aventure. Et si une telle manœuvre permettait à Valve de montrer au monde entier que Half Life n’est pas oublié, et qu’un troisième épisode serait annoncé dans les prochaines années ? L’on préférera croire que Valve prend encore soin de son FPS devenu culte, et c’est tout à leur honneur.

Mise à jour de Half Life, pas de Game Over dans Super Mario Odyssey et deux AAA en développement pour la Xbox One Microsoft

Autre information que l’on connaissait depuis quelques jours déjà, le prochain Super Mario Odyssey n’intégrera pas de Game Over. Alors que les Mario sont loin d’être insurmontables, il ne fait nul doute que les prochaines aventures du plombier moustachu soient clairement destinées à un public large, préférant la découverte à la frustration. Les plus hardcores des joueurs, quant à eux, iront très certainement voir ailleurs. À ce sujet, sachez que le concept de vies est remplacé par la perte d’une dizaine de pièces et que lorsque vous n’avez plus de pièces, vous retournerez au précédent point de contrôle. Dernière information, et non des moindres, Microsoft développe actuellement deux titres AAA. Si le premier ne nous apprend pas grand chose ; outre le fait qu’il pourrait s’agir d’un titre action/FPS, le second, en revanche, devrait clairement se tourner vers Horizon Zero Dawn, puisque l’on y retrouverais un titre similaire. Il faudra toutefois attendre quelques mois encore avant de découvrir les premières informations officielles.

