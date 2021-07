Les 12 coups de midi à la TV > Comme chaque année, l’émission phare du midi ; les 12 coups de midi, propose une émission spéciale, pour le plus grand plaisir du public et des nombreux téléspectateurs. Soirée détente en perspective. Vous pouvez regarder les 12 coups Le combat des Maîtres sur TF1, à partir de 21 heures.

Comme à son habitude, l’émission les 12 coups de midi revient avec une émission spéciale, une émission cette fois-ci axée autour des plus grands maîtres de midi que l’émission Les 12 coups de midi a pu connaître. L’occasion est alors parfaite pour célébrer comme il se doit, l’anniversaire de l’émission. Pour cette grande finale prévue ce soir, trois maîtres de midi sont, d’ores et déjà, qualifiés, et l’on retrouve Christian, Timothée et Xavier. Pour le quatrième maître qualifié, ce dernier a été choisi tout au long de la semaine, puisque l’émission Les 12 coups de midi aura fait s’affronter les différents maîtres pour n’en garder plus qu’un.

Regarder les 12 coups de midi sur TF1 : Replay de la spéciale Les 12 coups Le combat des Maîtres sur MYTF1

Alors que l’on retrouve toujours Jean-Luc Reichmann à la baguette, l’on notera toutefois la présence d’invités de marque, avec Valérie Damidot, Pef, Slimane et Issa Doumbia. Tous se présentent pour défendre les couleurs de l’association CéKeDuBonheur, une association créée dans le but d’améliorer les conditions de vie des enfants et adolescents hospitalisés. Les téléspectateurs ne seront pas en reste, puisqu’il sera également possible de gagner pas moins de 20 voyages en famille ou entre amis à l’île Maurice.

Il est possible de regarder les 12 coups de midi sur TF1, dès 21 heures. Le replay de la spéciale Les 12 coups Le combat des Maîtres sera aussi disponible sur MYTF1, plus tard en soirée.

