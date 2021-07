Ninja Warrior à voir sur TF1 : Le nouvel épisode du parcours des héros sur MYTF1 en Replay vidéo

Ninja Warrior le parcours des héros sur TF1 > La nouvelle saison de Ninja Warrior se poursuit sur TF1, et, alors que l’étau se resserre, l’on assiste à des performances incroyables. Vous pouvez voir Ninja Warrior le parcours des héros sur TF1, à partir de 21 heures.

Au programme de cette deuxième édition de Ninja Warrior, de nouveaux parcours et des épreuves inédites pour les récents participants, qui possèdent tous l’envie de réussir et d’impressionner le public avec des qualités physiques indiscutables. Dans Ninja Warrior, à chaque itinéraire, les difficultés changent et, pour la première fois dans Ninja Warrior, le premier obstacle à franchir permet de faire un choix entre deux chemins possible. Si le premier propose de faire appel à la force des bras, le second, en revanche, sera très axé sur les jambes. S’ils étaient 50 au départ de cette nouvelle saison, ils ne seront plus que 15 à pouvoir rallier la demi-finale, et encore moins à se disputer la finale.

Cette nouvelle saison de ninja Warrior sur TF1 est également la parfaite occasion de découvrir de nombreuses stars et célébrités, mais également des visages emblématiques de la première saison, des visages qui auront marqué le show de la dernière année.

Sachez qu’il est possible de voir ninja Warrior sur TF1, à partir de 21 heures ce 7 juillet. Le nouvel épisode du parcours des héros est aussi à regarder sur MYTF1, notamment grâce au Replay vidéo de la soirée.

