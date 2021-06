La fête de la musique en direct sur France 2 et France Télévisions

Le concert de la fête de la musique en direct TV > 21 juin oblige, le passage à l’été est un évènement pour des millions de personnes. Une tradition se sera incrustée, la fête de la musique ; partout en France, l’on profite alors de différents concerts. La fête de la musique Tous à Toulouse est à voir en direct sur France 2, à partir de 21 heures.

Cette année ; et pour la deuxième année consécutive, c’est depuis Toulouse, en direct de la place du capitole, que la fête de la musique se déroulera, avec, comme parfait maître de cérémonie, Garou ; un chanteur à succès qu’il n’est plus besoin de présenter. Alors que ce dernier était déjà aux commandes du show l’an passé, il est rejoint, cette année, par Sidonie Bonnec et Thomas Thouroude. Tous les ingrédients sont réunis pour passer une merveilleuse soirée et célébrer, comme il se doit, le premier jour de l’été ; déjà très chaud.

La fête de la musique Tous à Toulouse en direct sur France 2 et France Télévisions

Face à 2017, cette fête de la musique devrait être plus portée par l’international, et apporter de nombreux artistes différents, et des styles complets, capables d’émerveiller chacun des spectateurs et téléspectateurs. De plus, l’on ajoutera également des duos totalement inédits pour cette fête de la musique Tous à Toulouse, et ce ne sont pas moins de 17 000 personnes qui viennent fêter l’été dans une ambiance incroyable.

La fête de la musique Tous à Toulouse est à voir en direct sur France 2 dès 21 heures, mais aussi un peu plus tard sur France Télévisions.

