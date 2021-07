Pokemon rempile sur Nintendo 3DS et sur Nintendo Switch > C’est désormais devenu une habitude ; et tant mieux pour les nombreux amoureux des créatures à capturer, Pokemon connaîtra une nouvelle immersion sur vos consoles cette année, à commencer par la Nintendo 3DS. La Nintendo Switch n’est pas mise de côté, mais l’on retrouve un jeu plus conventionnel que ce à quoi nous pouvions espérer.

Quoi de mieux, alors, pour commencer le week-end, que de se pencher sur l’une des licences les plus appréciées à travers le monde ? Bien évidemment, l’on parle ici de Pokemon, un phénomène de société qui perdure depuis plus de vingt ans ; et qui, nous l’espérons, se poursuivra encore très longtemps. Dès lors, il était certain qu’un nouveau jeu sur Nintendo 3DS allait voir le jour cette année, mais l’on pouvait encore se demander si l’on quitterait le récent univers, ou si l’on découvrirait une nouvelle facette de ces îles. La réponse ne se fera pas attendre, puisque le joueur est invité à poursuivre ses recherche dans la région d’Alola, un peu à l’image de ce que nous avions vu avec Noir 2 et Blanc 2. Toutefois, l’on soulignera quelques nouveautés pour ces Pokemon Ultra-Soleil et Pokemon Ultra-Lune, puisqu’il sera bien question de découvrir de nouvelles espèces et des changements de gameplay. Solgaleo Ultra et Lunala Ultra, les dresseurs arrivent !

Annonce de Pokemon Ultra-Soleil et Pokemon Ultra-Lune sur 3DS, Pokken Tournament DX sur Nintendo Switch

Autre nouveauté consacrée à Pokemon, mais cette fois-ci sur la Nintendo Switch. Alors que beaucoup espéraient y découvrir un jeu Pokemon totalement inédit ; notamment après les rumeurs sur Pokemon Stars, il n’en sera rien et il faudra se contenter d’un nouvel opus de Pokken Tournament, nommé désormais Pokken Tournament DX. Au programme du titre ? De nouveaux Pokemons combattants et de soutien, ainsi que des combats en équipe.

Pokemon Ultra-Soleil et Pokemon Ultra-Lune sortiront sur Nintendo 3DS dès le 17 novembre 2017. De son côté, Pokken Tournament DX se présentera sur Nintendo Switch, le 22 septembre prochain. De quoi se laisser encore un peu de temps pour parfaire son entraînement et devenir maître Pokemon !

Partager : Twitter

Facebook