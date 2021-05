Nouvel épisode de The Voice à voir en direct sur TF1 : Replay vidéo MyTF1

The Voice sur TF1 > La compétition est désormais plus acharnée que jamais dans l’émission The Voice. Si vous êtes curieux de voir qui parviendra à poursuivre l’aventure, le rendez-vous est pris à partir de 21 heures, en direct, sur la chaîne TF1 ; ou un peu plus tard sur Internet, grâce au replay vidéo.

Voici ce qui apparaît, ce soir, comme le deuxième numéro de The Voice en direct. Ici, l’étau se resserre, et Zazie, Mika, Florent Pagny et Matt Pokora ne possèdent plus qu’une équipe composée de trois talents. Pourtant, un seul de ces douze candidats parviendra à décrocher le titre ultime de The Voice d’ici quelques semaines. Attention également, puisque les candidats sont prévenus ; il ne suffit plus de convaincre son coach pour garder sa place, mais également les téléspectateurs, puisque ce sont bien ces derniers qui pourront sauver certains participants, et leur offrir une place pour la prochaine étape.

Nouvel épisode de The Voice à voir en direct sur TF1

Depuis les grands shows en direct, les différents talents sont accompagnés par l’orchestre de l’émission ; composé de musiciens des plus talentueux, et cette soirée ne déroge aucunement à la règle. Il est toujours question de tout donner pour s’assurer de passer à la prochaine étape. Lors de la grande finale, c’est le public ; et lui seul, qui désignera le grand vainqueur de cette nouvelle saison de The Voice.

L’on pourra également compter sur un dispositif exceptionnel pour pousser au maximum l’interactivité entre les téléspectateurs et les interprètes, grâce aux réseaux sociaux de l’émission, et sur l’application MyTF1.

Le nouvel épisode de The Voice est à voir en direct sur TF1 dès 21 heures, tandis que le replay vidéo sera ensuite disponible sur MyTF1.

