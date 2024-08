Secrets d’Histoire sur Alexandre le Grand : Le documentaire de France 2 en vidéo > Devenue une référence dans le milieu des documentaires traitant de l’histoire, Secrets d’Histoire révèle quelques anecdotes sur les figures les plus importantes de l’histoire, de quoi apprendre de nouvelle chose au cours d’une émission très instructive.

Toujours porté par Stéphane Bern, le documentaire de France 2 qu’est Secrets d’Histoire parvient souvent à rassembler les téléspectateurs, friands de découvrir de nouveaux secrets. Dans ce nouveau documentaire historique, c’est au tour d’Alexandre le Grand d’être mis en images ; entre ses rêves et ses conquêtes, ce personnage illustre n’aura plus aucun secret pour vous.

Pour ce numéro spécial, Stéphane Bern s’est alors dirigé vers Athènes, en Grèce, afin de présenter son numéro consacré à Alexandre le Grand (356 av J-C – 323 av J-C), le plus illustre des conquérants.

Ce modeste roi de Macédoine ; qui n’a que vingt ans lorsqu’il succède à son père Philippe II, réussit à conquérir d’immenses territoires, allant du Nil à Babylone, de la Macédoine jusqu’aux confins de l’Himalaya ; fait notable et marquant de l’histoire, jamais il n’aura connu la défaite, ce qui en fait le seul à ce niveau-là.

Plus jeune, Alexandre aura Aristote comme précepteur et fera, tout au long de sa vie, preuve d’un sens politique aiguisé.

Ainsi, et en tant que fin stratège, il parviendra à faire fuir le roi des Perses, Darius III, alors que le nombre de combattants dans les deux rangs était largement en faveur de son adversaire.

Tout au long du documentaire, de nombreux spécialistes interviennent et reviennent sur l’incroyable épopée de celui qui sera également couronné Pharaon, tout en revenant sur ses plus grands faits de gloire. Ses faces les plus ombres ne seront toutefois pas oubliées dans ce documentaire de France 2.

