Des Racines et des Ailes de la Vendée au Pays Nantais à Voir et Revoir

Des Racines et des Ailes de la Vendée au Pays Nantais > Pour voir l’émission Des Racines et des Ailes de France 3 sur Internet en vidéo et en replay. Ce documentaire offre un merveilleux voyage dans ce Passion Patrimoine, qui nous transporte de la Vendée jusqu’au pays nantais.

Situés à l’ouest de la France, la Vendée et le pays nantais sont des références certaines pour de nombreux vacanciers ; réputé pour ses stations balnéaires, ce territoire offre de biens belles surprises. Direction alors l’île d’Yeu, un endroit magique situé au large des côtes de la Vendée. Elle est l’île Française la plus éloignée de l’hexagone après la Corse et est grande de 23 kilomètres carrés ; elle possède également une grande diversité de paysages, où de nombreux bénévoles se battent pour les préserver. En se dirigeant un peu plus au nord, l’on retrouve l’île de Noirmoutier et ils sont nombreux à apprécier les atouts présents. Ici, c’est le fameux passage du Gois qui est au centre de toutes les attentions. Cette chaussée relie l’île au continent lors des marées basses et en haute saison, ce sont plus de 4 000 véhicules qui l’empruntent chaque jour.

L’émission des Racines et des Ailes sur la Vendée et la région de Nantes est disponible sur Internet en replay. Les amoureux de voyage et de découverte ont rendez-vous ici pour voir et revoir à volonté l’intégralité de l’émission. Le numéro de Des Racines et des Ailes consacrée à la Vendée et au pays nantais a été diffusée sur France 3 le mercredi 12 août 2015 pour la première fois. L’île de Noirmoutier possède aussi 213 cabines de plage qui attirent la curiosité des visiteurs chaque année et qui font partie intégrante du paysage depuis plus d’un siècle grâce au combat de plusieurs passionnés face à la loi Littoral de 1986, interdisant toute construction sur les plages. Cette soirée se termine avec un ultime voyage en Vendée, à la pointe d’Arçay. Cette flèche sableuse est apparue au 17e siècle et ne cesse de s’étendre.

