Voir match basket France Etats-Unis en direct et streaming bleues championnat monde féminin 2014 > Cliquez ICI, pour voir le match de basket France Etats-Unis en direct et voir le streaming des bleues en championnat du monde féminin 2014.

Le parcours des bleues de l’équipe de France n’est pas terminé ! ; soutenons-les !

Et l’on vous conseille de voir le match de basket France Etats-Unis en direct sur Sport +, ou de regarder le streaming des bleues en championnat du monde féminin 2014 sur internet.

En surfant sur une très bonne phase de préparation, l’équipe de France venait pourtant sereine et confiante dans ce championnat du monde de basket féminin 2014.

Les débuts dans la compétition en auront décidé autrement sur l’avenir de la France, puisque battue par la Turquie en ouverture, la France n’avait plus d’autre choix que de s’imposer face au Mozambique et au Canada.

Les bleues auront réussi à s’imposer contre ces deux équipes, mais auront fait douter sur le plan défensif ; il fallait travailler pour la suite de la compétition.

Et dès le match de barrage contre le Brésil, la France aura brillamment réagi, notamment en se montrant plus fort défensivement, et l’on sait qu’il faudra se montrer encore plus forte contre l’équipe présente en quart de finale ; les Etats-Unis.

Si ce match de championnat du monde de basket féminin a des airs de revanches pour les Etats-Unis, c’est d’autant plus vrai que la France s’était imposée de trois points dans le précédent match entre les deux formations il y a quelques jours de cela, lors de la préparation, et les Etats-Unis s’étaient alors inclinées, chose qui n’était plus arrivée depuis huit longues années maintenant.

Vous pouvez voir le match de basket entre la France et les Etats-Unis en direct sur Sport +, dès 15 heures 10, ce vendredi 3 octobre 2014.

Vous pouvez également CLIQUER ICI, pour regarder le streaming des bleues en championnat du monde féminin 2014 sur internet.

