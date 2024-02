Les joueurs de poker ont un comportement jugé risqué par rapport aux autres joueurs

D’après une analyse de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), parmi les joueurs en ligne, les accros au poker sont ceux qui ont un comportement jugé trop risqué.

Les joueurs de poker en ligne ont des comportements de jeu plus risqués que les autres joueurs en ligne du point de vue dépenses et du point de vue récurrence de jeux. Il s’avère que cette constatation est appuyée par la première étude spécifique menée en France sur les joueurs de poker.

Cette analyse de l’Observatoire des jeux (ODJ) et de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), est disponible sur le site de l’observatoire des jeux.

D’après ce qu’avance l’étude OFDT/OJD, les joueurs en ligne de poker sont plus réguliers et insistent plus sur ce jeu que les autres joueurs. En effet, on note 20,9 % d’assiduité pour les joueurs de poker contre 10,9 % pour les autres qui jouent aux jeux de tirage, de grattage et de paris.

L’étude compte 778 euros de dépenses en moyenne par an pour les joueurs en ligne de poker contre 627 euros en moyenne par an pour les autres joueurs.

Si on s’intéresse de près aux comportements des joueurs de poker, l’étude met en évidence que 42,7 % des joueurs de poker rejouent pour une revanche alors que ce taux n’est que de 26,8 % pour les autres joueurs, 17,4 % des joueurs de poker dépassent le seuil d’argent fixé pour la mise alors que cette pratique n’est que de 14,7% pour les autres joueurs.

