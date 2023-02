Quelles solutions de paiement sur les sites de jeux d’argent en ligne ?

Pour les parieurs et pour les utilisateurs de sites de jeux en ligne, des solutions existent pour payer en ligne de manière sûre, légale et simple. Ces moyens de paiement sont plus ou moins économes, plus ou moins pratiques, plus ou moins rapides… Tour d’horizon des solutions de paiement pour les jeux d’argent en ligne.

Les sites de jeux d’argent sont juridiquement très encadrés. Pour sécuriser les transactions des parieurs et joueurs en ligne, plusieurs solutions de paiement pour parier en ligne sont officiellement autorisées : cartes bancaires, chèques, virements électroniques… A chaque solution ses avantages et inconvénients. Nous les passons en revue dans cet article.

Les solutions de paiement par carte bancaire

Les cartes bancaires sont les moyens de paiement les plus utilisés par une majorité de joueurs en ligne. Qu’il s’agisse d’une carte Visa / Visa Electron ou Mastercard, ce mode de paiement est à la fois simple et sécurisé, mais il entraîne des frais de transaction dans la plupart des cas. Lorsqu’un joueur effectue un dépôt, le taux de commission à payer est souvent de l’ordre de 2% de la somme déposée par carte bancaire.

La plupart des sites de jeu en ligne accepte ces cartes de paiement qui peuvent être liées à un compte en banque traditionnel, un compte de banque en ligne ou même un compte dans une banque de nouvelle génération comme le Compte-Nickel. Cette dernière banque propose en effet d’utiliser une carte Mastercard, acceptée sur la plupart des sites de jeu.

Les transactions par carte prépayée

En plus des cartes bancaires traditionnelles, les cartes prépayées sont un mode de paiement assez similaire. Mais elles recouvrent plusieurs différences dans leur utilisation. En particulier, aucun transfert de données personnelles n’est réalisé via Internet : il n’est pas nécessaire de donner ses données bancaires et les transactions restent anonymes sur les sites de casino en ligne au Québec, en France et dans d’autres pays francophones qui acceptent les cartes prépayées.

Pour utiliser ce type de moyen de paiement, il faut d’abord effectuer un dépôt d’argent. Selon le type de carte, ce versement peut se faire dans un point de vente physique ou en ligne via un code qui vous est communiqué. Cela permet aux parieurs de récupérer un code / numéro unique qui leur permet ensuite de payer en ligne sur plus les sites de jeu d’argent partenaires. Avec ce système, les joueurs ont également l’assurance de limiter le montant de leurs dépenses.

Le virement bancaire pour jouer en ligne

Certains sites de jeu d’argent en ligne acceptent également les virements bancaires pour déposer de l’argent sur un compte de jeu. Traditionnellement, ils étaient utilisés uniquement pour les retraits d’argent. Mais devant la volonté des joueurs de disposer de moyens alternatifs de paiement en ligne, les opérateurs de jeu sont de plus en plus nombreux à proposer les versements par virement bancaire.

Cette méthode a l’avantage d’être à la fois rapide et sécurisée. Elle est également accessible à un très grand nombre de parieurs : un compte bancaire traditionnel suffit pour transférer des fonds via un simple virement en ligne.

Le paiement par portefeuille électronique

Lorsqu’un parieur veut se passer des frais prélevés sur les dépôts par carte bancaire, une alternative est l’utilisation d’un portefeuille électronique. Ces solutions virtuelles sont acceptées sur une majorité de sites de jeux d’argent en ligne. Leur avantage : aucun frais n’est prélevé sur les dépôts effectués. Elles sont également très simples à utiliser : une adresse e-mail permet d’envoyer et recevoir de l’argent. Mais cela n’empêche pas qu’il faut respecter certaines contraintes, et notamment un montant minimum à dépasser lorsque les joueurs versent de l’argent via leurs portefeuilles.

Les opérations courantes sont donc gratuites sur beaucoup des systèmes de paiement électronique comme Paypal, Click&Buy, NETeller ou Moneybookers, qui sont des solutions qu’il est possible de choisir dès l’inscription sur un site de jeu d’argent. Mais attention, ces modes de paiement ne sont pas systématiquement acceptés par tous les sites. Avant de faire son choix, il est donc important de vérifier que la solution est disponible.

Les portefeuilles électroniques diffèrent aussi par leur origine géographique et leur lieu de rattachement juridique. Une différence qui peut avoir son importance pour bon nombre de joueurs. Si Paypal est une solution de paiement d’origine américaine (mais avec une filiale qui lui permet d’opérer dans l’Union Européenne), le portefeuille électronique Click&Buy est européen et dépend de la loi fédérale allemande sur la protection des données. Il faut savoir que pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, les prestataires de portefeuille électronique ont l’obligation d’être établis dans un État membre de l’Union Européenne ou un État ayant avoir conclu un accord de coopération avec l’administration fiscale.

Dans tous les cas, les portefeuilles électroniques ont un mode de fonctionnement commun. L’ouverture du compte est gratuite. Le transfert de fonds vers le portefeuille s’effectue à partir d’un compte bancaire, d’une carte de crédit ou même par virement électronique. Il est ensuite possible de retirer de l’argent ou de le transférer vers tous les sites qui acceptent la solution de portefeuille choisie.