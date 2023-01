Bien choisir un PC transportable

Sur le papier, un PC transportable est un ordinateur nomade, mais dans un format XXL. Qu’on le dise, les PC portables possèdent toujours de nombreux avantages face aux tablettes et autres ultrabooks – à commencer par des prix abordables pour un niveau d’équipement élevé.

Souplesse et puissance

Pour un PC transportable, il est question de la souplesse d’une tablette, alliée à la puissance d’un ordinateur de bureau. Typiquement, ce sont donc des modèles avec grand écran et pavé numérique inclus. Pour la taille de l’écran, cela va notamment de 15,6 à 17,3 pouces. De quoi sereinement afficher deux fenêtres en même temps. Un PC transportable se veut également bien plus puissant et avec un espace de stockage plus conséquent que sur un ultrabook. Ce qui reste donc un choix de taille en fonction de l’utilisation. Et à moindre coût.

Processeur et disque dur

Vient ensuite la question du processeur, pour que l’ordinateur transportable soit des plus compétitifs. Bien entendu, plus il est question de tâches compliquées, et plus l’ordinateur se doit d’être puissant. Intel Core i5, ou i7, ou autre Hexa Core, pour les meilleures performances par exemple. Vient ensuite le choix du disque dur, qui se doit d’être grand pour permettre un maximum d’espace de stockage. À noter qu’il est possible de coupler ce dernier avec un disque SSD. Celui-ci permettant une plus grande rapidité d’exécution des tâches – et du démarrage de l’ordinateur.

Mémoire vive et connectique

Pour un PC transportable, la mémoire vive est primordiale dès l’achat. Notamment car il peut être impossible d’en rajouter par la suite. Moins il y a de mémoire vive, et plus l’ordinateur sera lent, surtout sur certaines tâches comme le montage photo/vidéo ou jeux par exemple. Il convient de se tourner vers 8Go minimum. Niveau connectique, autant se tourner vers un PC transportable qui comprend une prise HDMI et un minimum de 3 prises USB (dont une en 3.0). Sans oublier le port Ethernet et le lecteur de cartes SD.