Amazon Go : les magasins high tech en difficulté

Après quelques années, force est de constater que la tendance des supermarchés sans caisses a bien du mal à se démarquer. Pire, cela ressemble désormais bien plus à une expérimentation manquée (et coûteuse), qu’à un magasin.

Loin des objectifs de la fin d’année

À la fin de l’année, Amazon espérait ouvrir 56 magasins high tech sans caisses. Mais n’en comptera finalement qu’une vingtaine. Ce qui, obligatoirement, amène un flagrant retard dans les objectifs. Pour rappel, le premier magasin du genre a ouvert à Seattle, en 2016. En quelques années, Jeff Bezos voulait ouvrir pas moins de 3 000 points de vente. Cela semble plus que compromis.

Les recettes impossibles à obtenir

Ils sont encore beaucoup à acheter sur Amazon. Mais le site Amazon que l’on connaît tous. Il faut dire également qu’ouvrir un tel magasin sans caisses est compliqué. L’emplacement doit être assez proche des entrepôts d’Amazon (pour le restockage des produits – frais notamment), et le local doit avoir un plafond assez haut pour accueillir les caméras et les capteurs essentiels au fonctionnement. Dès lors, difficile d’imaginer qu’Amazon parvienne à obtenir les 649 millions de dollars de recettes en un an.

Les problèmes d’Amazon

En outre, il faut prendre en compte qu’Amazon a acquis les supermarchés Whole Foods et ses 400 magasins en Amérique du Nord et en Angleterre. Ce qui représente déjà beaucoup de travail. En plus de cela, Amazon se retrouve constamment attaquée en justice sur les conditions de travail et sur les inquiétudes de la technologie de reconnaissance faciale, par exemple.

