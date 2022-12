Un PC ultraportable Acer 14 pouces : avantages, prix et avis clients

Trouver un bon PC ultraportable peut souvent s’avérer compliqué. Difficile de prendre tous les détails en compte ; et de se fixer un budget dans la limite du raisonnable. Parfois, il existe cependant de bonnes affaires ; qu’il ne faut pas manquer. Ou au moins prendre en considération pour renouveler son matériel.

C’est ici le cas avec un PC ultraportable Acer 14 pouces, qu’il est tout à fait possible d’acheter sur Amazon.

Le PC ultraportable Acer 14 pouces

D’origine, ce PC ultraportable possède un prix d’une moyenne assez haute. Mais, parfois, il est question d’offres pouvant faire littéralement chuter le prix de ce dernier. De quoi surveiller avec soin le bon plan sur Amazon. Il est alors possible de l’obtenir pour 750 euros au lieu de 1 250 euros. Soit une forte remise, de 500 euros.

Les avantages de l’Acer 14 pouces

Dans les faits, le PC ultraportable Acer 14 pouces propose un écran FULL HD de 14 pouces, entièrement tactile. Il pèse 1 kilo et affiche une épaisseur de 14,9 millimètres. De plus, l’on pourra noter un Core i5-8250U cadencé à 1,6GHz. Ainsi qu’un SSD de 256 Gigas et 8Go de mémoire vive. Le PC ultraportable Acer 14 pouces est également équipé d’un lecteur d’empreintes digitales, de deux ports USB 3.0 et d’un port USB 3.1 Type-C.

Avis clients

Comme à chaque sortie d’un modèle Acer, les avis clients sont généralement positifs. D’autant que les qualités sont nombreuses sur ce modèle ; et qu’obtenir ce PC ultraportable Acer 14 pouces suite à un bon plan ne fera que renforcer cette impression de très bonne affaire.