Comment optimiser son compte Amazon Business ?

Offre dédiée aux professionnels, auto-entrepreneurs, indépendants, freelances et à tous les types d’entreprises, Amazon Business offre de nombreux avantages pour ses achats professionnels. Ouvrir un compte gratuit Amazon Business permet de payer hors TVA, c’est évident, mais cela permet aussi d’optimiser ses commandes grâce à des services conçus pour les pros.

Bien gérer ses achats avec Amazon Business

Amazon Business permet de paramétrer l’intégralité de la gestion du compte. Et il est possible d’y gérer au mieux les commandes avec la gestion des modes de paiement, mais aussi l’optimisation de différentes adresses de livraison. pour les entreprises qui gèrent plusieurs sites ou qui veulent se faire livrer chez leur client.

Autre avantage, Amazon Business permet de personnaliser les formulaires de commandes avec six champs supplémentaires, à remplir avec des informations obligatoires à renseigner lors des commandes. C’est un excellent point pour compléter au mieux un bon de commande en précisant un service ou un centre de coût par exemple.

Autant d’avantages d’Amazon Business qui viennent s’ajouter aux 50 % offerts sur le premier achat.

La possibilité de gérer les membres d’un compte Amazon Business

Dans le compte Amazon Business, il est également possible d’inviter des utilisateurs dans ce même compte. Et de choisir s’ils seront administrateurs ou membres classiques. La création de groupes permet, ensuite, l’attribution de diverses autorisations aux membres. Si certains pourront alors passer des commandes directement, d’autres verront la nécessité d’une validation.

En outre, il est à souligner que les groupes peuvent utiliser les adresses et autres moyens de paiement qui sont partagés, directement, par les administrateurs.

Organiser des restrictions d’achats sur Amazon Business

Autre point appréciable d’Amazon Business, Amazon Guided Buying. Ici, il est alors possible de choisir les produits et vendeurs préférés par exemple. Tout en empêchant ; ou en limitant, les achats sur des catégories spécifiques. De même, il est possible de bloquer les commandes passées via un compte Amazon Business en fonction de différents critères différents.

Il est bien entendu possible de limite le montant de la commande (au-dessus d’une somme prédéfinie, l’achat est impossible) ou de restreindre les commandes à des types d’articles définis à l’avance , grâce à la politique d’approbation des achats que l’on peut paramétrer dans son compte.

Optimiser ses commandes devient un jeu d’enfant avec l’offre dédiée aux professionnels du géant de la vente en ligne. Il ne reste plus qu’à essayer le service maintenant : ouvrir un compte gratuit Amazon Business.