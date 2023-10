Les disques SSD Crucial à partir de 20 euros sur Amazon

Les disques SSD promettent des performances bien accrues face aux disques HDD.

Pour renouveler un équipement ou juste pour remplacer un ancien disque, autant se pencher sur les disques SSD, et la marque Crucial est une référence dans le domaine. Les derniers SSD Crucial sont disponibles dès 20 euros, à découvrir sur Amazon.

Des tarifs réduits

Acheter sur Amazon permet bien souvent de faire de bonnes affaires. Et c’est le cas avec les disques SSD Crucial, qui sont affichés à partir de 20 euros sur Amazon. Ainsi, le SSD Crucial BX500 120 gigas se hisse à seulement 20 euros par exemple. Tandis que le modèle à 240 Go s’affiche à 31 euros. À noter que la version 480 Go est à 59 euros, et que la version 960 gigas s’échange contre 118 euros. Au lieu de 158 euros ! Acheter un SSD Crucial sur le site se veut donc être un vrai bon plan sur Amazon.

Un format réduit pour plus de facilité

Sur le papier, les disques SSD Crucial possèdent un format 2,5 pouces. Cela permet donc d’installer plus facilement ce dernier dans un PC, ou dans un ordinateur portable. À noter que cela ne reste pas possible dans les ultrabooks, puisque plus fins. Pour l’installation, les disques SSD Crucial sont livrés avec des instructions très simples, un logiciel de clonage et autres vidéos d’explications.

Les avantages du SSD Crucial

Dans les faits, le disque SSD Crucial propose une vitesse de lecture de l’ordre de 540 Mo/s, contre 500 Mo/s pour l’écriture. Soit 300 % plus rapide que les disques classiques. À souligner que les disques SSD Crucial achetés sur Amazon sont équipés d’une mémoire flash 3D permettant un gain de rapidité et endurance. Un bon plan Amazon à ne pas manquer !

Et toujours disponible…

J’aime ça : J’aime chargement…