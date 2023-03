Des solutions connectées innovantes pour plus de confort et de sécurité dans la maison

Tour d’horizon des derniers innovations en matière d’objets connectés et solutions domotiques pour améliorer la vie quotidienne dans la maison.

Conçu par l’équipe Innovation du pôle Ameublement de FCBA, le programme Habitat Connect propose un ensemble complet de solutions connectées pour la maison. L’objectif est d’apporter des solutions clés en main aux 80 % des Français qui comptent sur la technologie pour améliorer confort, sécurité et mieux vivre dans l’habitat.

Une quinzaine d’entreprises partenaires dont Maliterie, Righini, Gerflor ou Somfy s’est regroupée pour offrir des fonctionnalités innovantes à intégrer dans chaque pièce de la maison. Dans la cuisine, la chambre, la salle de bains, le séjour, ces solutions connectées peuvent s’insérer dans un système domotique central de type « smart home » ou fonctionner en toute autonomie. Tour d’horizon de 9 technologies innovantes pour l’habitat.

Détecter automatiquement lorsqu’un enfant s’approche d’une zone à risque

La technologie Kid Protect System a été mise au point par WM88 et SFL. Grâce à ses capteurs de détection, elle est capable d’alerter lorsqu’une personne arrive à proximité d’une zone à risque. Par exemple lorsqu’un enfant s’approche d’une plaque chauffante, une alerte sonore retentit, un signal lumineux est envoyé sur le smartphone d’un adulte et le dispositif éteint instantanément la plaque.

Être alerté en cas de fuite d’eau

Le système Sol Stop Fuite » WM88 détecte les fuites d’eau dans la salle de bain ou la cuisine. Dès qu’un problème de fuite est repéré dans un meuble, un sms d’alerte est envoyé automatiquement. Cela permet d’intervenir rapidement et de limiter les dégradations.

Se lever la nuit en toute sécurité

Dans la pénombre ou l’obscurité, il est difficile de se repérer et se déplacer. Les industriels Righini et SFL se sont associés pour développer la solution « Night walk + Porte Lumineuse » qui répond à ce besoin de sécuriser la circulation dans la maison la nuit. Un trait de lumière matérialise les déplacements pour éviter tout risque de chute.

Gagner en qualité de sommeil

Le matelas connecté [email protected] conçu par Maliterie intègre des capteurs qui permettent d’améliorer le confort de sommeil. Du coucher au réveil, la qualité du repos est analysée pour ajuster la tenue du matelas à chaque dormeur.

Dormir dans une ambiance étudiée

Les designers de Celio ont développé une technologie de lit connecté SHIVA pour optimiser l’intégration du lit dans l’environnement de la chambre. L’objet permet d’associer les éclairages des différents meubles de la pièce, pour harmoniser l’ambiance et gagner en qualité de sommeil.

Economiser l’énergie grâce aux placards

La porte de placard chauffante Sundoor conçue par Sifisa veut révolutionner le chauffage dans la chambre à coucher. La technologie est capable de remplacer un radiateur et de servir de sèche-serviette. Parfaitement invisible, elle s’intègre discrètement à la déco intérieure.

Améliorer la qualité de l’air dans la maison

Un meuble design et connecté, qui fait office de purificateur d’air. C’est le concept i-Mob Air imaginé par Hellin. Ce meuble purificateur d’air filtre intelligemment les particules fines, les polluants chimiques et les polluants biologiques. Tout en présentant des lignes sobres et modernes.

Profiter d’un espace multi-connecté et confortable

La Cosy Chair modulaire d’Eurosit a été imaginée pour offrir un espace de travail tout aussi « cosy » que fonctionnel. Installée dans le salon, la solution complète est composée de plusieurs modules comprenant des banquettes, une table basse et un meuble équipé d’un vidéoprojecteur, d’enceintes et de quoi connecter tous les périphériques de la famille.

Piloter objets et meubles connectés de la maison

L’Institut technologique FCBA et l’Ameublement Français ont fait appel à Overkiz pour développer un système domotique capable d’interagir avec les différentes solutions domotiques connectées. Installé dans le tableau électrique du logement, le Système Habitat Connect pilote son environnement d’objets « IOFF » (« Internet of French Furniture »). Une box, un cloud et une application suffisent pour interagir facilement avec tous les objets connectés de la maison.