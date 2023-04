Un zoom incroyable à faire sur cette photo de Shanghai de 195 gigapixels

C’est dans tous ses détails que se dévoile Shanghai.

Nul besoin de partir à Shanghai pour découvrir un panorama incroyable ; une seule photo suffit. En effet, un zoom incroyable est à faire sur une photo de Shanghai, de 195 gigapixels !



Pour s’évader quelques minutes, quelques instants seulement, autant prendre une belle photo. Encore mieux lorsque la photo en question est incroyablement détaillée. Ce panorama de Shanghai est immense, et possède une résolution de 195 gigapixels ; soit 195 000 mégapixels. Ici, il est donc possible de zoomer à plusieurs centaines de mètres, pour découvrir tous les moindres détails de cette ville Chinoise. De plus, les créateurs du cliché ont permis une visite possible, grâce à certains lieux à ne pas manquer. Se perdre dans le cliché quelques minutes est quelque chose de naturel. Et l’on y reviendra sans grand mal.

Fonctionnement et lien de la photo

Pour réussir ce panorama, les créateurs se sont donné rendez-vous au sommet de la tour de la Perle de l’Orient. Une tour à 230 mètres de hauteur. Dès lors, de nombreuses photos ont été prises pour arriver à un tel résultat. De plus, l’assemblage et les retouches ont nécessité pas moins de deux mois supplémentaires. À noter toutefois que cette photo ne détient pas le nombre de pixels le plus élevé. En effet, le Guinness World Records a référencé une photo de 846 gigapixels. Une photo de Kuala Lumpur. La même équipe à l’origine de cette photo de Shanghai de 195 gigapixels promet déjà d’autres panorama dans le futur. Enfin, il suffit de cliquer ici pour retrouver la photo de Shanghai, et se laisser prendre au jeu.