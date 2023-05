Orange Tunisie : Les offres du 3eme opérateur en Tunisie

Orange Tunisie, le 3eme opérateur de télécommunication en Tunisie a commencé depuis quelques mois à mettre en place son infrastructure et voilà qu’enfin il se lance officiellement en Tunisie, le 5 Mai 2010, une date qui a une signification pour cet opérateur puisque la clé des numéros mobiles délivrés par cet opérateur sont le 55, le 5 du 5eme mois (05/05).

Orange Tunisie, opérateur tant attendu, qui a promis aux tunisiens des changements, des améliorations et des produits leader en quelque sore dans le pays, à l’exemple de la fameuse clé 3G qui va faire des ravages dans le milieu des jeunes tunisiens qui sont à l’affût des nouvelles technologies et cherchent à avoir un accès internet partout. Orange Tunisie a commencé une campagne de teasing depuis quelques semaines, notamment avec un site dédié à l’événement qui permet aux internautes de réserver en ligne leur numéros personnalisés, des campagnes publicitaires dans les rues de Tunis, les quatre coins de la ville…

Les formules annoncées par l’opérateur Orange Tunisie seront comme suit:

Offre 222: 2 cartes sim pour une carte achetée, 2 fois plus de temps en fonction du temps que vous achetez (par exemple, 5dt deviennent 10 dt…), 2 numéros illimités à appeler sur la fin du mois, dès que vous dépassez les 10 dt de consommation…

Cette offre est destinée aux forfaits pré-payés et s’étale sur une période du lancement commercial d’Orange Tunisie jusqu’au 31 Mai!

Le prix de la minute est évalué selon ce qu’on raconte sur la toile à 150 millimes vers les numéros Orange et 210 millimes vers les autres opérateurs. Toutefois, on raconte qu’on peut souscrire à une formule facturé à 180 millimes la minutes vers tous les opérateurs, y compris Orange.

Des formules aux forfaits post-payés ont été prévues, la première formule Mix comprend 3 types, Mix 15, Mix 30 et Mix 50, par exemple la formule Mix 15 vous donne droit à 15 dt de communication qui vous offre, dès que 10 dt sont consommés, aux appels illimités vers votre numéro préféré (bien entendu, cela s’entend dans un usage raisonnable), Mix 30 : même principe, 30 dt de communication qui vous offre, dès que 10 dt sont consommés, aux appels illimités vers 2 numéros préférés, Mix 50 : idem, avec des appels illimités vers 3 numéros Orange. Un autre forfait pour les clients post-payés est prévu, le forfait Optima qui comprend aussi Optima 50, Optima 100 et Optima 150, destinés pour les plus gros consommateurs.

En ce qui concerne la clé 3G, elle sera commercialisée pour un montant de 30 Dt par mois. Nous pensons que les jeunes tunisiens seront nombreux à se procurer cette clé!

