Entres gros rabais sur le high tech, la disponibilité d’un smartphone Razer dédié aux gamers et un nombre inquiétant d’antivirus sur smartphone, la semaine est chargée > S’il n’est plus besoin de présenter ces moments de l’année où les offres sont légions pour les consommateurs, l’on reviendra, en revanche, sur quelques bons plans.

Le Black Friday et le Cyber Monday ; ainsi que, généralement, la semaine qui est entre les deux, permettent toujours d’acquérir, à moindres frais, des objets étant affichés bien plus chers en temps ordinaire. Du côté de Sony et Microsoft, c’est une pléiade d’offres qui s’imposent donc, à commencer par le mois de Xbox Game Pass, à un euro au lieu de 9,99. Cette offre est alors parfaite pour s’essayer au système de « location » de la marque Xbox, qui affiche quelques titres intéressants dans ses bagages. L’abonnement Gold est, quant à lui, également réduit. Du côté des jeux, l’on retrouve des promotions très alléchantes avec des titres réduits jusqu’à 65 %, et 10 % supplémentaires pour les abonnés Gold. Sony, de son côté, propose également de nombreuses remises sur les jeux et sur son PS VR, de quoi se lancer une bonne fois pour toute dans le jeu en réalité virtuelle. Notons aussi que Microsoft proposera ses Xbox One S à prix très réduit, afin de laisser la place des stocks à la Xbox One X et son jeu en 4K.

Le Black Friday et Cyber Monday sur Xbox One et PS4, le Razer Phone dispo en France et moins d’un smartphone sur deux avec Antivirus

Autre fait remarqué, la sortie du Razer Phone en France, vendredi dernier. Vendu au prix de 749 € sur le site officiel de la marque, le Razer Phone est clairement destiné aux gamers. Techniquement, le Razer Phone est un monstre de puissance avec 8Go de Ram et un processeur Snapdragon 835. Son écran de 5,72 pouces propose une résolution QHD de 1440 X 2560 pixels, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, une première dans l’histoire des smartphones. Pour combler l’expérience, le Razer Phone dispose de deux haut-parleurs THX compatibles Dolby Atmos. Enfin, et en parlant de smartphones, il sera bon de noter qu’en France, moins d’un smartphone sur deux se retrouve équipé d’un antivirus, alors que les utilisateurs utilisent pourtant bien un antivirus sur leur PC. Depuis des années maintenant, pas moins de 72 % des Français ont pris l’habitude de stocker des données personnelles, comme des photos, certes, mais également des codes de carte bancaire, des mots de passe ou encore des documents professionnels. Bien que les utilisateurs soient conscients des risques, l’installation d’un antivirus n’est pas réellement une priorité. Ce dernier est pourtant très important, notamment sous Android qui est un système particulièrement vulnérable.