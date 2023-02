Microsoft frappe fort avec sa Xbox One X, tandis qu’une console PS4 vendue sur cinq est une version Pro > Du côté de Sony, les meilleurs joueurs seront récompensés en argent et pour Microsoft, l’on peut être fier des premières ventes de la Xbox One X, une console qui semble bien partie pour s’imposer sous le sapin.

Débutons cette semaine avec un retour sur la Xbox One X, une semaine après son lancement de « folie ». Le jour de lancement sera un évènement partout dans le monde et les joueurs se sont pressés dans les boutiques afin de mettre la main sur la Xbox One X quelques heures en avance. Témoin ou non du succès de la console la plus puissante du monde, cette soirée de lancement permettra notamment de prendre la température. Au cours de la semaine passée, la Xbox One X sera en rupture dans les plus grandes chaînes de magasins ; Gamestop ou encore la Fnac, et les prévisions de ventes des analystes se verront également gonflées. D’ici Noël et la fin d’année, la Xbox One X devrait alors s’écouler à environ 900 000 unités, contre 400 000 il y a encore quelques mois. L’engouement autour de la dernière-née de Microsoft est bien présent et cela ne pourra que faire plaisir aux amateurs de jeux-vidéo. Rappelons que la Xbox One X est disponible depuis le 7 novembre au prix de 499 euros, et est capable d’afficher, sur certains jeux-vidéo, du vrai 4K natif, sans passer par de l’upscale, et que même sur un écran 1080p, la différence avec la Xbox One est flagrante.

Succès pour la Xbox One X, les joueurs Sony récompensés en argent et les ventes de PS4 Pro

Du côté de Sony ; un peu dans l’ombre ces derniers jours à cause de la sortie et du succès de la Xbox One X, l’on se félicite de noter qu’une console PS4 vendue sur cinq est une PS4 Pro. Avec l’arrivée des fêtes, ce chiffre pourrait éventuellement grimper encore un peu. Ce chiffre démontre également que les joueurs sont très enclins à la puissance des machines ; bien que l’on restera toujours assez loin des PC, afin d’améliorer leurs conditions de jeu. Autre information, toujours en faveur de Sony, les meilleurs joueurs Sony sont récompensés en argent, en fonction de leur niveau de jeu. Lancé uniquement aux États-Unis pour le moment, le Sony Rewards propose un principe simple. Chaque trophée obtenu en jeu (hors trophées de bronze) est échangeable contre des points, puis convertis en argent virtuel afin d’effectuer des achats sur le store. Un trophée d’argent vaut un point, un trophée d’or en vaut dix, et un trophée de platine en vaut cent. Une fois 1 000 points atteint, c’est un bon d’achat d’une valeur de dix euros qui attendra le joueur. Si le succès du Sony Rewards venait à se confirmer, il ne ferait nul doute que le programme se généralisera partout dans le monde.