Nintendo Switch de Nintendo et nouveau service de location de jeux-vidéo pour Microsoft avec son Xbox Game Pass > Semaine chargée en informations, mais l’on retiendra tout particulièrement deux faits importants. Le premier concerne l’envolée de Nintendo en bourse ; un fait loin d’être anodin, et la mise en service du Xbox Game Pass pour tous, dès le 1er juin.

La première information importante nous vient tout droit de Nintendo, qui connaît une hausse importante en bourse. En effet, l’entreprise Japonaise venait alors d’atteindre son niveau le plus haut historiquement, le plus haut depuis 2008. Si l’on se penche un peu plus en détails sur les derniers mois, l’entame de la remontée venait alors de l’annonce de la Nintendo Switch, qui semblait capable de faire oublier le fiasco incroyable de la Nintendo Wii U. En plus de son changement de nom complet, la Nintendo Switch parviendra à attirer de nombreux joueurs ; curieux comme connaisseurs, et s’offre le luxe d’en attirer toujours plus, notamment grâce à des sorties de jeux-vidéo espacés ; là aussi, un bon moyen de provoquer toujours plus d’envies chez les consommateurs.

Pari amplement gagnant pour Nintendo et la Nintendo Switch, auquel nous pourrons encore rajouter les ventes plus que parfaites de Zelda, et l’approche du prochain Mario. Dans de telles conditions, cette hausse de Nintendo n’est donc pas anodine. Il reste toutefois une ombre au tableau du côté de Nintendo, l’on reste encore très loin du leader actuel qu’est Sony, bien que l’on soit parvenu à reprendre l’ascendant avec le phénomène Pokemon GO, qui s’est désormais un peu estompé.

Nintendo au plus haut en bourse après le succès de la Switch et Microsoft lance son Xbox Game Pass pour les joueurs

Autre nouvelle à retenir, mais du côté de Microsoft cette fois-ci. Dès le 1er juin 2017, les joueurs pourront alors essayer la dernière nouveauté de Microsoft, à savoir le Xbox Game Pass, qui apparaît comme un système de location, un peu à la manière de Netflix. Disponible pour tous dans quelques jours pour la somme de 9,99 euros par mois, ce service est déjà disponible pour tous les abonnés gold actuels.

Sur le papier, le Xbox Game Pass propose la location d’une centaine de titres ; à l’heure actuelle, des titres aussi bien récents que des softs sortis alors sur la Xbox 360. L’on y retrouve, par exemple, Halo 5. Sachez également que vous pourrez quitter le service à tous moment, tout en conservant un titre pour une somme préférentielle, et que la liste des jeux devrait s’agrandir avec le temps. Il faudra tout de même garder à l’esprit que l’on ne dispose pas ici d’un système de streaming (à l’inverse de Sony ou Netflix), mais bien d’une méthode plus archaïque, puisqu’il faudra télécharger les jeux ; parfois très lourds. Cependant, il ne semble pas y avoir de limite, et ce Xbox Game Pass de Microsoft semble être la meilleure affaire pour un joueur constant et curieux.