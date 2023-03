La découverte qui secoue le monde scientifique: un astéroïde entouré de deux anneaux

La découverte de deux astronomes est intrigante et surprenante à la fois. En effet, ils mettent la main sur un astéroïde entouré d’anneaux! Alors que jusqu’à présent les anneaux étaient propres à Saturne ou d’Uranus.

C’est du jamais vu, c’est pourquoi cette découverte est unique en son genre. En effet, jamais des anneaux n’avaient été observés autour d’un petit astéroïde. Pourtant, des astronomes ont bien découvert un astéroïde entouré de deux anneaux.

Cette découverte unique a été dévoilée hier dans le magazine Nature. La belle trouvaille a été baptisée Chariklo. Le plus petit corps entouré d’anneaux nage entre Saturne et Uranus, il est 12 fois plus petit que la Lune et mesure seulement 250 km de diamètre.

Bruno Sicardy, chercheur à l’Observatoire de Paris et professeur à l’université Pierre et Marie-Curie déclare à TF1 que les anneaux de ce petit astéroïde ont étroits et confinés et qu’ils mesurent une dizaine de kilomètres de large.

Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que jusqu’à cette découverte, seules quatre planètes entourées d’un ou plusieurs anneaux dans notre système solaire sont connues à savoir Saturne, Uranus, Neptune et Jupiter et contrairement à Chariklo, elles sont énormes.