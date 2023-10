Les nouvelles technologies souffrent d’une carence en talents féminins

La Commission européenne note que le secteur des technologies de l’information et des communications fait face à une crise de manque d‘employées. En effet, le résultat de son étude montre qu’en Europe, 9% uniquement des concepteurs d’applications sont des femmes.

Il semble que les hommes dominent l’économie numérique. En effet, en Europe 9% seulement des concepteursd’applications et 19% des responsables dans le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) sont des femmes alors que ce taux est de 45% dans d’autres secteurs des services. 19% des entrepreneurs sont des femmes et re^présentent30% de la main d’oeuvre du secteur des TIC.

Cette carence en femmes dans ce domaine a incité la Commission européenne à organiser «Every Girl Digital». Cette opération existante depuis plusieurs années a pour objectif de promouvoir l’emploi féminin dans les nouvelles technologies.

En ce sens, Neelie Kroes, la commissaire européenne chargée de la société numérique, précise dans le communiqué publié par la commission européenne que la technologie est une chose précieuse qui ne peut pas être laissée aux hommes.

Selon la Commission européenne, un pourcentage minime de 3% correspond aux femmes ayant achevé un cursus universitaire, diplômées en informatique alors que ce taux est de 10% pour les hommes. Une différence importante qu’il faut obligatoirement minimiser.

