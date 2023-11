Voir les NRJ Music Awards en direct live + Replay, Résultats et artiste de l’année

La grande soirée des NRJ Music Awards 2017 en direct à la télévision sur TF1 > Comme chaque année désormais, la chaîne TF1 propose de suivre, en direct et en exclusivité, la grande soirée des NRJ Music Awards, un évènement qui vient récompenser les artistes de l’année, mais aussi les chansons de l’année. Vous pouvez voir les NRJ Music Awards 2017 en direct live sur TF1, à partir de 21 heures ce samedi 4 novembre.

Pour cette 19e édition, les NRJ Music Awards se déroulent en direct depuis le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, et de nombreux artistes sont attendus sur scène, aussi bien pour chanter, que pour remettre des prix ; ou en recevoir, dans diverses catégories. Pendant plusieurs semaines, les internautes ont également pu voter pour leur chanson et artiste préféré, afin de les soutenir. Notons que la chanson Française de l’année disposera d’un système de vote tout au long de la soirée.

Voir les NRJ Music Awards 2017 en direct live sur TF1 : Replay de la 19e édition sur MyTF1, Résultats et artiste de l’année

Ce soir, les NRJ Music Awards 2017 récompensent les plus grands artistes de l’année, aussi bien sur la scène Française qu’Internationale. Pour l’occasion, l’on pourra alors découvrir la révélation francophone de l’année, la révélation internationale de l’année, le groupe ou duo francophone de l’année et internationale de l’année, l’artiste masculin francophone et international de l’année, ou encore la révélation féminine de l’année, et la chanson francophone et internationale de l’année.

Il est possible de voir les NRJ Music Awards 2017 en direct live sur TF1, dès 21 heures ce 4 novembre. Le replay de la 19e édition est aussi disponible sur MyTF1, avec les résultats et l’annonce de l’artiste de l’année.

