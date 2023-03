Match de qualification France Pays-Bas sur TF1 en direct : Replay match, score et vidéo buts des Bleus

Le football et le match France Pays-Bas en direct sur la chaîne TF1 > Pour l’équipe de France, c’est un match très important qui se présente ce soir, face aux Pays-Bas troisième du groupe. Le match de qualification entre la France et les Pays-Bas, est à voir sur TF1 en direct, à partir de 20 heures 45.

Pour l’équipe de France, l’on sera passé par de nombreuses émotions au cours de la dernière année. Lors de l’Euro 2016, à domicile, la France avait réussi à renouer avec ses nombreux supporters et l’absence de Karim Benzema lui sera alors plus bénéfique qu’il n’y parait ; l’équipe de France parvenait également à se montrer plus offensive, et plus réaliste devant les buts. Le cauchemar de la finale perdue face au Portugal digéré, les Bleus se lançaient alors dans la phase de qualification à la prochaine Coupe du Monde de football 2018 ; qui se déroulera en Russie, et se retrouvait dans un groupe clairement à sa portée, composé du Luxembourg, de la Biélorussie, de la Bulgarie, des Pays-Bas et de la Suède. Sur le papier, il semble impensable de voir le Luxembourg ou la Biélorussie réussir l’exploit de s’imposer, mais la surprise est tout autre.

En effet, et alors que l’équipe de France parvenait à se hisser au sommet du classement du groupe, le match retour face à la Suède se montrera plus compliqué à gérer. Malheureux vaincus sur le score de deux buts à un ; le même score sur lequel la France s’était alors imposée lors du match aller, les Bleus ont obtenu leur premier avertissement. Désormais second au classement dû à la différence de buts, la France n’a plus réellement le droit à l’erreur. Ce soir, la rencontre face aux Pays-Bas n’est peut-être pas encore décisive, mais ô combien importante, ne serait-ce que pour le moral des joueurs. En cas de succès, la France pourrait prendre une sérieuse option sur la qualification, et l’on préférera retenir que la France avait réussi à s’imposer un but à zéro lors du déplacement aux Pays-Bas, que de penser que la France pourrait connaître une fin de qualification mouvementée, si les Bleus venaient à s’incliner à la maison.

Le match de qualification à la Coupe du Monde 2018 France Pays-Bas est à voir sur TF1 en direct, dès 20 heures 45. Le replay du match, le score et la vidéo des buts des Bleus sont également à regarder dès que vous le souhaitez, sur Internet et sur MyTF1.