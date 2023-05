Tour d’Italie 2023 : Voir l’Etape 4 Venosa Lago Laceno en Direct Live TV et sur Internet

Giro 2022 Etape de montagne – Voici comment voir l’étape du jour du Tour d’Italie en direct live, l’étape 4 entre Avola et Etna Nicolosi : à la télévision ou en streaming sur Internet, les fans de cyclisme peuvent regarder cette impressionnante étape de montagne du Giro. Explications.

Cette fois, c’est parti. Le Tour d’Italie a démarré ce vendredi 6 mai et se déroule jusqu’à la fin du mois de mai 2022. Au total, les organisateurs ont programmé 21 étapes, dont certaines qui seront très attendues. C’est le cas de cette fabuleuse étape de montagne entre Avola et Etna Nicolosi. Au total, 172 kilomètres dont 25 kilomètres à près de 6% de moyenne.

Tour d’Italie 2022 à voir en direct TV et en streaming sur Internet

Pour cette nouvelle édition du Tour d’Italie, on ne peut que constater les nombreuses difficultés qui attendent les coureurs, et sur lesquelles nous reviendrons parfois, à l’image de l’étape du jour du Giro.

Voir le Tour d’Italie Etape 4 en Direct live : Streaming et TV

Vous pouvez voir l’étape 4 du Tour d’Italie de cyclisme en direct live sur la chaîne Eurosport dès maintenant. C’est la chaîne qui diffuse la course en direct, en intégralité et en exclusivité. Pour les fans de cyclisme, c’est parfait ! Le streaming du Giro, le résultat en vidéo des étapes et le classement seront aussi disponibles sur Internet, et sur Tixup vous aurez chaque jour toutes les informations qu’il faut connaître pour récupérer les liens de diffusion en direct. C’est aussi simple que ça. Alors n’oubliez pas de rejoindre notre groupe de fans de cyclisme, l’un des plus importants de l’Internet francophone. Une occasion de voir une belle étape du Giro, toujours aussi spectaculaire !

