Huile de CBD : Récupération et Blessures Sportives

La douleur, quelle qu’en soit la forme, est courante. Que ce soit, par exemple, des douleurs musculaires ou des douleurs liées à d’autres troubles physiques limitent souvent le bien – être. De nombreux agents pharmacologiques sont utilisés pour le traitement de la douleur, mais également des ingrédients naturels. Vous en connaissez sûrement certains aussi.

Dans le sport, il n’est pas rare que des blessures légères ou majeures surviennent. Elles peuvent survenir lors d’entraînements ou de compétitions. L’ECS mentionné avec plus de détails dans certains articles en ligne est très important, car il est directement impliqué dans la nociception, c’est-à-dire dans le contrôle de la douleur et la médiation de la sensation de douleur. Il interagit aussi avec d’autres centres de contrôle de la douleur dans votre corps et peut réduire la sensation de douleur en stimulant CB1.

C'est pour cela que l'huile de CBD est couramment utilisée pour certains types de douleur dans le sport. A savoir : le CBD est maintenant 100 % légal en France et à travers l'Union européenne, et vous pouvez dès à présent l'utiliser dans le sport.

L’inflammation pendant l’effort

L’inflammation est également associée à un entraînement normal et à un effort physique, car de tels processus se produisent naturellement dans le corps. Ceci est tout à fait normal et même nécessaire avec modération pour une augmentation durable des performances. Vous pouvez l’imaginer ainsi : lors d’une séance de sport, lorsque vos muscles sont sollicités, de petits processus inflammatoires s’accumulent à même le tissu musculaire. Lorsque les muscles sont sollicités et contractés, vos fibres musculaires subissent le même type de dommages.

Mais attention : la réaction inflammatoire de votre corps à ces processus entraîne une augmentation de la force de vos muscles à long terme, et donc une véritable amélioration des performances. Parce que si votre corps remarque qu’un processus inflammatoire se déroule quelque part dans le tissu, des cytokines (protéines régulatrices pour la transmission du signal) y sont libérées, de sorte que le tissu affecté veut y attirer l’attention.

Puisqu’alors il y a une réaction du système immunitaire pour faire quelque chose à ce sujet. Dans ce cas, ces protéines signal initient non seulement la réparation musculaire, mais surtout la croissance musculaire ! Bien sûr, tout cela ne se produit pas immédiatement, cependant uniquement avec un entraînement régulier.

Le CBD pour la récupération

Votre corps possède naturellement ses propres mécanismes de protection immunologique. Parfois, néanmoins, il peut arriver que l’inflammation ne se régule pas à nouveau. L’huile de CBD aide potentiellement les cellules de votre corps à maintenir votre système immunitaire.

Pourquoi donc ? Le CBD est impliqué dans la modulation du facteur TNF-α, qui est libéré comme support dans les processus inflammatoires et est responsable du développement de la fièvre, par exemple. De plus, le CBD inhibe la voie de signalisation NF-κB, qui joue un rôle important dans les inflammations sévères.

Afin de soutenir les processus naturels d’entraînement en force dans le corps et d’augmenter la régénération musculaire, de nombreux athlètes de haut niveau utilisent l’huile de CBD après un entraînement intensif ! Le CBD contenu dans l’huile peut soutenir la protection des cellules grâce à son effet anti-inflammatoire et permettre ainsi une régénération plus rapide.

Si vous aimez vous entraîner fréquemment et intensivement, l’huile de CBD peut vous aider.

Ici aussi, il est important de trouver et d’ajuster la dose individuelle. Selon le niveau d’effort sportif, un dosage différent est utile.

Le message à retenir pour améliorer ses entraînements

Le CBD devient de plus en plus populaire parmi les athlètes et fait l’objet d’études cliniques sous de divers aspects pour ses bienfaits positifs. Certains athlètes rapportent les avantages de l’utilisation du CBD pour les blessures et les douleurs musculaires, tandis que d’autres rapportent des avantages pour la récupération et le soulagement des processus inflammatoires naturels.

Alors, qu'attendez-vous pour intégrer le CDB dans votre routine sportive ? C'est un moyen sûr et naturel d'améliorer vos performances en général.