Regarder le match du RC Lens en direct sur Internet et le résumé vidéo des buts du RCL

Voici comment regarder le match en direct du RC Lens sur Internet et voir le résumé en vidéo des buts du RCL.

Pas le temps de souffler cette semaine, la Ligue 1 voit son calendrier bien chargé. Et l’on vous recommande de regarder le match du RC Lens en direct aujourd’hui à la télévision et sur Internet. Peu importe votre écran (télévision, téléphone mobile, ordinateur ou tablette), plusieurs solutions existent pour voir le match en direct.

Choisissez votre solution préférée pour voir le match

Si le RC Lens avait connu des débuts difficiles, l’Evian TG est toujours dans cette mauvaise passe et ne semble pas réussir à en sortir ; vaincu une nouvelle fois deux à un contre Bordeaux, l’ETG peine réellement à décoller et reste bloqué à la dernière place de la Ligue 1.

Regarder le match en direct RC Lens

Seule la prestation de l’Evian TG face à Paris aura été à la hauteur des espérances, bien que le PSG ne fût pas non plus très en forme en concédant le nul, zéro partout. En revanche, le RCL de Lens s’est bien remis d’un début de Ligue 1 compliquée ; en enchainant les bons résultats, le RC Lens n’aura finalement que chuté contre l’ASSE récemment, mettant ainsi un terme à trois matchs sans revers. Le RC Lens a toutefois l’occasion de repartir de plus belle face à une équipe d’Evian TG totalement à l’agonie. Vous pouvez regarder le match Evian TG RC Lens 2014 en direct sur BeIn Sports, dès 19 heures ce mercredi 24 septembre 2014.

Match du RC Lens en streaming sur Internet

Regarder le match du RC Lens

Vous pouvez également cliquer ici pour voir le résumé vidéo des buts du RCL maintenant.

