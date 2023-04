Les joueurs de football les plus diplômés

C’est une légende tenance, mais non, les joueurs de football ne sont pas tous ignorants. Bien au contraire même. Retour sur les joueurs de football professionnels les plus diplômés, avec photos, vidéos, stats et diplômes pour chacune des stars du ballon rond de notre sélection.

Au programme de notre classement des joueurs de football les plus diplômés :

Excellent joueur Espagnol, Juan Mata se démarque également par ses études. Un cursus de journalisme dans un premier temps, puis une maîtrise d’Anglais. Juan Mata sera également diplômé de marketing et d’éducation physique. Juan Mata est un joueur de football professionnel espagnol évoluant au poste de milieu de terrain offensif. Depuis ses débuts en 2002 au Real Oviedo, il a connu une carrière de haut niveau au sein de différents clubs prestigieux tels que Valencia, Chelsea et Manchester United. Et des sélections dans l’équipe nationale espagnole.

Mata est réputé pour son talent créatif sur le terrain. Avec une capacité exceptionnelle à distribuer des passes précises, il était capable de trouver des solutions offensives inattendues. Ses performances ont été récompensées par de nombreux prix individuels, notamment le prix de meilleur joueur de Premier League en 2011 et 2012. En dehors du football, Mata est également connu pour son engagement philanthropique. Il a aussi créé la fondation Common Goal. Elle vise à collecter des fonds pour soutenir des projets sociaux dans le monde entier.

Bien que très jeune et avec un parcours incroyable au cours des dernières années, N’Golo Kanté a en poche, un BTS Comptabilité. Il reste d’ailleurs toujours un exemple à suivre dans le monde du football. Le milieu de terrain défensif a débuté en 2012 au Suresnes, il a connu une carrière fulgurante au sein de clubs prestigieux tels que Leicester City, Chelsea et Paris Saint-Germain entre autres.

Kanté est réputé pour sa polyvalence et sa capacité à jouer dans différents systèmes tactiques, grâce à ses qualités de couverture, d’interception et de relance. Ses performances ont été saluées par de nombreux prix individuels, notamment le titre de meilleur joueur de Premier League en 2016 et 2017, ainsi que de nombreuses sélections en équipe de France. En dehors du football, Kanté est connu pour sa modestie et sa discrétion. Il refuse souvent les interviews et préférant se concentrer sur son jeu et sa vie privée. Malgré son statut de star internationale, il a su rester fidèle à ses racines et à ses valeurs. Cela lui a valu le respect et l’admiration de ses fans et de ses pairs.

Olivier Giroud, un joueur international français aux diplômes supérieurs

Pendant longtemps, Olivier Giroud est resté avec le FC Grenoble avant de devenir champion du monde. C’est un Bac ES qu’il a en poche. Et un début de licence STAPS pour être professeur d’EPS. Une licence qu’il ne poursuivra pas, puisqu’il réussira dans le monde professionnel. L’attaquant français a commencé sa carrière professionnelle à Grenoble.

Depuis, il a connu une carrière de haut niveau au sein de très nombreux clubs prestigieux tels que Montpellier, Arsenal et Chelsea, ainsi que dans l’équipe de France. Giroud est connu pour sa puissance physique. Mais aussi pour sa capacité à marquer des buts spectaculaires, avec un style de jeu direct et une technique de finition impeccable. Ses performances ont été récompensées par de nombreux prix individuels, notamment le titre de meilleur joueur de Ligue 1 en 2012 et le prix de meilleur buteur de Premier League en 2015.

2 – Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini diplômé d’études supérieures

En plus d’être un défenseur hors pair sur le terrain, l’Italien est très diplômé. En 2010, il est titulaire d’une licence en économie. Avant d’obtenir une maîtrise de gestion des entreprises en 2017. Le défenseur central de la Juventus de Turin a débuté en 2000 dans le modeste club de Livourne. Chiellini est réputé pour sa solidité défensive et son leadership sur le terrain.

Avec une capacité exceptionnelle à anticiper les actions de l’adversaire, il connaît la musique pour contrôler son espace. Ses performances ont été saluées par de nombreux prix individuels. Notamment le titre de meilleur joueur de Serie A en 2012 et 2013, ainsi que de nombreuses sélections dans la défense de la Squadra Azurra.

Le Belge a été , au début des années 2010, un pilier et l’un des meilleurs joueurs du monde au poste de défenseur. Fait notable, Vincent Kompany est surtout titulaire d’un Master of Business Administration (MBA), qu’il aura acquis à la Manchester Business School. Vincent Jean Mpoy Kompany, défenseur central, a débuté en 2003 au Anderlecht, puis il a joué en Premier League, à Manchester City, où sa carrière a connu un envol spectaculaire.

L’international belge est réputé pour sa solidité défensive et son leadership sur le terrain. Avec une capacité exceptionnelle à diriger et à motiver ses coéquipiers. D’où son titre de meilleur joueur de Premier League en 2012 et 2018. En dehors du football, Kompany est également connu pour son engagement philanthropique. Notamment, il a créé la fondation « Tackle4MCR », qui vise à lutter contre l’itinérance et à soutenir les personnes sans-abri à Manchester.

Bien évidemment, déterminer avec certitude quels sont les 5 joueurs de football les plus diplômés est un exercice périlleux. Contrairement aux idées reçues, de nombreux joueurs pros ont obtenu des diplômes universitaires à des niveaux tout à fait satisfaisants.

Alors pour compléter ce classement des professionnels les plus diplômés de la planète football, voici 5 exemples supplémentaires :

Samuel Eto’o : l’ancien attaquant camerounais Samuel Eto’o a obtenu plusieurs diplômes. Un diplôme de comptabilité et de gestion de l’Université de Cambrils en Espagne, ainsi qu’un diplôme de droit de l’Université de Barcelone. Kolo Touré : l’ancien défenseur ivoirien a obtenu un diplôme de commerce de l’Université de Manchester en Angleterre, ainsi qu’un diplôme de gestion des entreprises de l’Université de Coventry. Carles Puyol : l’ancien défenseur catalan a obtenu un diplôme de commerce international de l’Université de Barcelone, ainsi qu’un diplôme de gestion des entreprises de l’ESADE, une université de commerce située à Barcelone. Andres Iniesta : l’ancien milieu de terrain espagnol Andres Iniesta a obtenu un diplôme de commerce de l’Université de Barcelone, ainsi qu’un diplôme de droit de l’Université de Léon. Edgar Davids : aux Pays-Bas, l’ancien milieu de terrain néerlandais Edgar Davids a obtenu un diplôme de droit de l’Université de Tilburg aux Pays-Bas