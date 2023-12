Mythique, le Top 3 des capitaines du FC Barcelone

Le club de football du FC Barcelone est un club marquant de l’histoire, un peu à l’image des 3 capitaines suivants.

Difficile de ne pas connaître le FC Barcelone, que l’on soit fan de football ou non. Retour sur les 3 capitaines mythiques du club Espagnol.

Carles Puyol

Dans toute l’histoire du FC Barcelone, voici certainement l’un des meilleurs défenseurs. Dans toute sa carrière, jamais Carles Puyol n’aura quitté le FC Barcelone, et effectuera pas moins de dix saisons avec le brassard de capitaine. L’une des images les plus fortes de sa carrière ? La victoire face au Real Madrid sur le score de six buts à deux, lors du clasico en 2009. Après avoir inscrit son but, Carles Puyol enlèvera son brassard, et l’embrassera avant de le montrer aux supporters adverses.

Xavi

Bien qu’il n’était capitaine qu’une seule saison, Xavi aura su se montrer comme l’un des leaders les plus charismatiques. Xavi aura même souvent été nommé capitaine lors des blessures de Carles Puyol. Sa dernière saison avec le FC Barcelone lui offrira également un sacre en Ligue des Champions, et confirmera qu’il n’a été pas moins que l’un des tous meilleurs milieux du FC Barcelone. Et ce, de toute l’histoire du club.

Andrés Iniesta

Enfin, difficile de ne pas aborder le cas d’Andrés Iniesta, qui parviendra à sublimer une partie, et à faire rêver le public, et même ses coéquipiers sur la pelouse. Tout au long de sa carrière, Andrés Iniesta se montrera irréprochable. Lors de sa dernière saison avec le FC Barcelone, Andrés Iniesta connaîtra un doublé championnat / Coupe d’Espagne.

