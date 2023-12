La Coupe d’Espagne de football en direct live : Replay en streaming match résultats FC Barcelone, Real Madrid

Le football et la Coupe d’Espagne à voir en direct à la télévision > Place, ce soir, à l’un des derniers matchs de ces 16es de finale de la Coupe d’Espagne de football. Pour l’occasion, l’on retrouve le deuxième match entre Valence et Saragosse. La Coupe d’Espagne de football est à voir en direct live sur BeIn Sports ce jeudi 30 novembre, à partir de 21 heures 30.

Comme dans les autres pays, l’on retrouve, une fois par saison, la Coupe nationale. Cette dernière permet bien souvent de beaux avantages en cas de victoire finale (comme une qualification pour une compétition Européenne par exemple), et la Coupe d’Espagne sait se montrer disputée par les clubs y participant. Ce soir, l’on retrouve alors, en direct live à la télévision, le deuxième match entre Valence et Saragosse, pour une place pour le prochain tour. Lors de la première rencontre entre les deux formations, Valence n’aura pas tremblé et aura respecté son rang. Avec une victoire sur le score de deux buts à zéro à remonter, l’on imagine difficilement Saragosse parvenir à créer la surprise, surtout à l’extérieur. En évoluant devant son public, la formation de Valence semble bien partie pour décrocher son ticket et affronter un adversaire plus relevé lors du prochain tour. Attention néanmoins à ne pas montrer un excès de confiance.

La Coupe d’Espagne de football en direct live : Replay en streaming match Valence Saragosse, résultats FC Barcelone, Real Madrid

Cette soirée de Coupe d’Espagne permet également de revenir sur les matchs précédents de ces 16es de finale de la Coupe d’Espagne, comme celui du Real Madrid ou du FC Barcelone. Pour le Real Madrid, c’est le match retour face à Fuenlabrada qui se disputait mardi soir. Lors de la première rencontre entre les deux formations, le Real Madrid n’aura connu aucune difficulté à s’imposer (0-2). Même constat pour le FC Barcelone, vainqueur trois buts à zéro en déplacement au Real Murcie, tandis que l’Atlético Madrid se faisait une frayeur face à Elche (1-1) lors du match aller.

Sachez que la Coupe d’Espagne de football est à voir en direct live sur BeIn Sports dès 21 heures 30 ce 30 novembre. Le replay en streaming du match Valence Saragosse, avec les résultats du FC Barcelone et du Real Madrid seront également à regarder sur Internet, plus tard dans la soirée.

J’aime ça : J’aime chargement…