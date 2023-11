Regarder le match PSG Celtic en direct streaming sur Canal + : Vidéo live et replay buts Ligue des Champions, résumé Paris Saint-Germain

Le match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions à voir en direct à la télévision > Certaines équipes en Ligue des Champions sont très bien parties pour accéder au prochain tour, et le Paris Saint-Germain en fait clairement partie. Il est possible de regarder le match PSG Celtic en direct streaming sur Canal +, dès 20 heures 45.

Pour sa nouvelle journée de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain ; à quelques encablures seulement de la fin du premier tour, est assuré de se qualifier. Désormais, reste à savoir à quelle place. Pour le moment, le PSG conserve brillamment sa première place, notamment grâce à sa superbe victoire sur le Bayern Munich, lors de la 2e journée du groupe. Si les deux formations venaient à être à égalité, le Paris Saint-Germain parviendrait encore à prendre l’avantage, grâce à sa différence de buts exceptionnelle ; pas moins de 17 réalisations, pour aucun but d’encaissé.



Face au Celtic, le destin s’annonce déjà scellé. Alors que le Celtic n’a plus rien a espérer dans cette Ligue des Champions ; il faudrait un vrai miracle pour réussir à se qualifier, et que, dans le même temps, le Bayern ne parvienne pas à obtenir le moindre point en deux rencontres, le chemin du PSG semble tout tracé. Une nouvelle victoire ce soir et le PSG pourrait bien profiter définitivement d’une première place, bien que l’on surveillera surtout l’affiche entre le PSG et le Bayern, le 5 décembre prochain avant de se prononcer.

Vous pouvez regarder le match PSG Celtic en direct streaming sur Canal +, à partir de 20 heures 45 ce mercredi 22 novembre 2017. La vidéo en live et le replay des buts de la Ligue des Champions, avec le résumé du Paris Saint-Germain seront également à voir sur Internet, dès que vous le souhaitez.

