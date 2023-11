Le Masters 1000 de tennis de Londres en direct à la télévision, en vidéo sur BeIn Sports > Après une saison relevée et entraînante, voilà que les tournois de tennis touchent à leur fin, pour le plus grand désespoir des amateurs de la discipline. Toutefois, et avant de quitter les surfaces jusqu’à l’an prochain, charge aux joueurs de disputer un ultime tournoi, le plus remarqué de la saison. Il est possible de voir l’ATP World Tour Finals de tennis en direct sur BeIn Sports, tout au long de la semaine.

Si l’on aura connu de belles émotions jusqu’à présent, il ne fait nul doute que la saison de tennis se terminera sur un tournoi exceptionnel, à la mesure des meilleurs joueurs mondiaux. Car oui, lors de l’ATP World Tour Finales de tennis, ce sont les huit meilleurs joueurs mondiaux qui participent à l’évènement, avec la ferme intention de s’imposer face à ses adversaires. L’occasion donc, de retrouver une dernière fois, les joueurs qui auront le plus fait vibrer les fans tout au long de l’année. Direction donc l’O2 Arena de Londres, pour surveiller de près ce Masters 1000 qui vient clôturer l’année. Pour l’édition 2017, la 48e, l’ATP Finals offre deux groupes de quatre joueurs, avant d’effectuer des demies-finales croisées.

Voir l’ATP World Tour Finals de tennis en direct sur BeIn Sports : Résultats Masters 1000 de Londres, vainqueur et classement

Au rendez-vous de cet ATP World Tour Finals de tennis, l’on retrouve les huit meilleurs joueurs mondiaux actuels, à savoir, dans l’ordre, Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Marin Cilic, Grigor Dimitrov, David Goffin, et l’Américain Jack Sock, qui est déjà entré dans l’histoire en s’imposant comme le premier Américain à être qualifié en simple pour le dernier Masters de la saison, depuis 2011 et la présence de Mardy Fish. Au palmarès, l’on notera surtout cette domination du Serbe Novak Djokovic de 2012 à 2016, tandis que Rafael Nadal aimerait bien réussir à s’imposer pour la première fois de sa carrière, après deux finales perdues, en 2012 et 2013.

Vous pouvez voir l’ATP World Tour Finals de tennis en direct sur BeIn Sports toute la semaine. Les Résultats du Masters 1000 de Londres, avec le vainqueur et le classement sont également à regarder sur Internet, dès que vous le souhaitez.

