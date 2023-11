Le tournoi de tennis de la Fed Cup, en direct à la télévision > C’est après une très longue compétition, que la Fed Cup touche enfin à son terme, avec une opposition féroce en finale, entre la Biélorussie et les États-Unis. Il est possible de voir la finale de la Fed Cup 2017 en direct streaming sur BeIn Sports, à partir de 12 heures 25, le samedi 11 novembre.

La Fed Cup ; que l’on nommera Coupe de la Fédération jusqu’en 1994, est un tournoi de tennis féminin mondial, de la trempe de la Coupe Davis. En effet, la Fed Cup est l’équivalent féminin de la Coupe Davis et aura connu sa première édition en 1963. Depuis plusieurs années maintenant, la Fed Cup aura réussie à voir son prestige croître, si bien que plus de 100 pays participaient à l’édition 2001, alors qu’ils n’étaient que 84 en 1995. 55e édition, la Fed Cup 2017 apparaît bien comme le tournoi par équipes nationales féminines le plus important à ce jour et le remporter est souvent signe d’une très grande maîtrise sur le court.

Voir la Finale de la Fed Cup 2017 en direct streaming sur BeIn Sports : Résultat tournoi de tennis, score Biélorussie États-Unis

Pour cette finale de la Fed Cup 2017, l’on retrouve deux formations qui auront brillé lors du tournoi, à savoir la Biélorussie et les États-Unis. Pour la première équipe, l’on aura réussi à faire tomber la Suisse, vainqueur sur la France, alors finaliste l’an passé. Mais l’exploit retentissant est bien du côté de la formation des États-Unis, puisque l’équipe aura réussi à battre la République Tchèque, qui restait sur trois succès consécutifs en Fed Cup, et cinq titres de champion, lors des six dernières années. Par ailleurs, les États-Unis n’avaient plus goûté à une finale de Fed Cup, depuis 2010 maintenant, tandis que la Biélorussie fête, pour cette Fed Cup 2017, sa première accession en finale ; un exploit de taille !

Sachez que vous pouvez voir la finale de la Fed Cup 2017 en direct streaming sur BeIn Sports, dès 12 heures 25 le samedi 11 novembre, et tout au long du week-end ; 11 heures 55 dimanche 12 novembre, ainsi qu’à 17 heures, toujours en heure Française. Le résultat du tournoi de tennis, avec le score de Biélorussie États-Unis, sera à regarder sur Internet tout le week-end.

