Le Tour d’Espagne et la 6e étape à voir en vidéo live : Parcours, résultat, direct et classement

Le Tour d’Espagne de cyclisme en direct à la télévision > Place, aujourd’hui, à la 6e étape du Tour d’Espagne. Jusqu’à présent, la Vuelta se voulait assez sobre dans son déroulement, et cette nouvelle étape propose un parcours plus compliqué à gérer, clairement destiné aux baroudeurs. Sachez alors que la 6e étape du Tour d’Espagne est à voir en vidéo streaming live sur Eurosport, dès 12 heures.

Bien qu’elle ne soit pas réellement l’étape la plus compliquée depuis le départ de la nouvelle édition du Tour d’Espagne, cette 6e étape ; entre Villa-real et Sagunt, propose quelques ascensions intéressantes à suivre et surveiller, pour obtenir une bonne indication quant aux modifications ultérieures du classement général. Ici, l’on retrouve un parcours assez long ; 204,4 kilomètres, et ponctué de nombreuses difficultés, plus ou moins abordables. Dès les premiers instants de la 6e étape, l’on retrouve, par exemple, l’Alto de Alcudia de Veo, une grimpée classée en 3e catégorie, avec 11 kilomètres, à 3,4 % de moyenne.

Suite à cela, les coureurs vont devoir gravir de nouvelles difficultés, toutes classées en 3e catégorie, comme le Puerto de Eslida, l’Alto de Chirivilla, ou encore le Puerto del Oronet. Cependant, la dernière difficulté du jour se veut un peu plus sur la défensive, puisque l’on retrouve, en fin de parcours, le Puerto del Garbi, un col référencé, cette fois-ci, en 2e catégorie. Ici, il sera alors question d’une ascension de 9,3 kilomètres, à 5,1 % de moyenne. En attendant la 14e étape du Tour d’Espagne et ses difficultés, l’on obtiendra déjà quelques coureurs plus en retrait que d’autres, l’occasion également de voir si le vainqueur du Tour de France, Christopher Froome, parviendra à dompter cette édition de la Vuelta ; lui qui était leader après la 3e étape.

