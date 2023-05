Match en Direct : Multiplex de Ligue 2 en Live sur Internet

Le football et la Ligue 2 en direct à la télévision > Ce soir, c’est un évènement marquant qui se déroule pour tous les amateurs de ballons ronds, puisque, en effet, la Ligue 2 fête sa nouvelle saison, une saison qui se doit d’être aux couleurs des principaux favoris. Vous pouvez regarder le Multiplex de football en direct à la TV sur BeIn Sports 1, dès 20 heures.

Alors que la précédente saison de Ligue 2 apportait son lot de surprises ; et parvenait d’ailleurs à se montrer surprenante et haletante jusqu’à la toute dernière minute, c’est désormais une nouvelle année qui se profile, et charge aux malheureux vaincus de l’an passé, de réussir à enfin rejoindre l’élite ; le RC Lens en tête. Car oui, pour Lens, la dernière saison de Ligue 2 était bien compliquée, surtout lors des dernières secondes du dernier match. Alors que Lens semblait qualifié pour une montée en Ligue 2, Amiens inscrira un but dans les dernières secondes de son match, laissant le RC Lens de côté, à un petit point ; et à un tout petit instant, de son rêve.

Pour ne pas connaître une saison de plus en Ligue 2, charge alors à Lens de réussir son entame de saison, et de montrer que les souvenirs douloureux sont désormais oubliés. Face à Auxerre, lundi, Lens pourrait frapper un grand coup. L’on surveillera également de près les récents relégués de Ligue 1, à savoir Nancy et Lorient, tandis que les promus de National voudront se montrer dès la première rencontre. L’on évoquera, par exemple, Quevilly, souvent capable d’exploit.

Sachez qu'il est possible de regarder le Multiplex de football en direct à la TV sur BeIn Sports 1, à partir de 20 heures 30. La nouvelle saison de Ligue 2 est aussi à voir en live et en replay sur Internet.