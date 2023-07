Regarder la 17e étape du Tour de France en direct live TV : Classement et vainqueur étape en replay vidéo

Tour de France cycliste sur France Télévisions > Alors que l’on approche désormais du terme du Tour de France cycliste, il reste encore quelques occasions de conforter sa place au général, ou, au contraire, de créer la surprise et de bouleverser le classement. Vous pouvez regarder la 17e étape du Tour de France en direct live sur France 2 et France 3, dès midi.

Aujourd’hui, c’est un nouveau grand défi qui s’annonce pour les différents coureurs du Tour de France. L’étape du jour ; entre La Mure et Serre-Chevalier promet un fort spectacle en direct à la TV, sur une distance totale de 183 kilomètres. Si la distance est assez grande, l’on pourra encore y ajouter des difficultés parfois très compliquées à aborder, à commencer par le Col d’Ornon, situé seulement trente kilomètres après le départ. Classé en catégorie 2, le Col d’Ornon propose une montée de 5,1 kilomètres à 6,7 % de moyenne, et apparaît comme un bel entraînement en vu du prochain obstacle, le Col de la Croix de Fer, l’un des deux juges de paix de cette 17e étape du Tour de France.

Ici, il sera question de gravir une folle ascension de plus de 24 kilomètres, à 5,2 % de moyenne. Il n’en reste pas moins que le Col de la Croix de Fer est classé hors catégorie, et que certains passages peuvent chambouler le classement général, et le classement de cette 17e étape du Tour de France. Avec certains passages à 10 et 11 %, il faudra se montrer fort pour conserver des forces et se diriger vers l’autre magistrale difficulté du jour, le Col du Galibier, situé quelques kilomètres seulement après le Col du Télégraphe (1ere catégorie). Quoi de mieux, pour clôturer cette 17e étape du Tour de France entre La Mure et Serre-Chevalier, d’affronter un nouveau col hors catégorie ? Dans cet ultime défi de la journée, ce sont 17,7 kilomètres à maîtriser, avec une moyenne de 6,9 % et des passages à 10 %. L’arrivée sera, en revanche, plus calme pour les derniers rescapés.

Vous pouvez regarder la 17e étape du Tour de France en direct live à la TV sur France 2 et France 3, à partir de midi. Le classement et le vainqueur de l’étape La Mure Serre-Chevalier sont également à voir en replay vidéo sur Internet, une fois l’étape terminée.

