Tour de France cycliste en direct > Plus de dix jours de compétition sont passés pour les coureurs et les nombreux spectateurs du Tour de France ; alors le classement peut encore réserver son lot de surprises, il faudra se montrer fort aujourd’hui. La 13e étape du Tour de France est à voir en direct à la TV sur France 2 et France 3, avec un départ donné à 14 heures 45.

Pour cette nouvelle étape du Tour de France ; la 13e, le parcours entre Saing-Girons et Foix se veut plus abordable que les précédentes journées, mais possède toute de même des difficultés intéressantes et à surveiller de près pour les coureurs. En effet, il est ici question d’un tracé relativement court ; 101 kilomètres, mais qui vient mettre les coureurs à l’épreuve en affichant pas moins de trois cols référencés en 1ère catégorie. Il faut dire que désormais, les cols sont abordés de manières différentes, surtout après les multiples chutes que l’on a connu depuis le début du Tour de France. L’on se souviendra également de la chute du Col de la Biche qui obligera Geraint Thomas ; alors second du classement à ce moment, à abandonner le Tour.

Comment voir la 13e étape du Tour de France en direct à la TV : Résultat et classement Saint-Girons Foix

Au programme du jour, l’on retrouve alors trois cols classés en première catégorie, à commencer par le Col de Latrape (5,6 kilomètres à 7,3 % de moyenne). Une fois cette montée maîtrisée, laissons la place au Col d’Agnes, plus compliqué avec des passages à 9,9 % de moyenne sur certains kilomètres. Au bout des dix kilomètres de montées (8,2 % de moyenne), les coureurs devront encore faire face à l’ultime difficulté de la journée, un nouvel arbitre pour le classement, puisque le Mur de Péguère promet des moments difficiles pour les coureurs, qui ont hâte de retrouver une journée de repos. Pour clôturer la 13e étape du Tour de France en direct, et avant de rejoindre une arrivée située bien plus bas, les coureurs doivent se frotter à une montée de 9,3 kilomètres. Au cours de cette dernière, il sera notamment question de dompter des passages affichés à plus de 16 et 18 % ; un rude défi.

Si vous cherchez à savoir comment voir la 13e étape du Tour de France en direct à la TV, sachez qu’il vous suffit de vous rendre sur France 2 et France 3, à partir de 14 heures 30. Le résultat et le classement de l’étape Saint-Girons Foix, seront aussi à voir en replay sur Internet.

J’aime ça : J’aime chargement…