Rallye WRC en live vidéo : Streaming Tour de Corse, résultats Spéciales, classement, vainqueur > Après du très beau spectacle en ce début de saison, le Rallye WRC poursuit sur sa lancée et offre un nouveau Rallye, en Corse cette fois-ci. Pour le classement général, le Tour de Corse se veut déjà décisif, notamment pour se permettre une belle échappée.

Quatrième Rallye WRC du calendrier, le Rallye de France ; le Tour de Corse, désormais, se veut très spectaculaire et pourrait bien permettre à certains pilotes de tirer leur épingle du jeu. Dans de telles conditions, l’on ne peut alors que penser à Sébastien Ogier, qui pourrait bien conforter sa première place, tout en faisant taire ses nombreux détracteurs des précédentes saisons.

Lors du Streaming du Tour de Corse, il sera question de visionner un parcours essentiellement composé d’asphalte, pour une vitesse pure.

Toujours sur les faits notables, il faut savoir que le Tour de Corse aura longtemps été surnommé le Rallye aux 10 000 virages et cela n’est pas sans raisons. Rapide et technique à la fois, le parcours des différentes Spéciales se veut traître et important pour le week-end entier.

Quatrième Rallye WRC de la saison 2017, ce Tour de Corse peut apporter son lot de confirmations, si tant est que certains pilotes parviennent à se sortir indemne des différentes Spéciales, révélatrices du niveau de forme d’un pilote. Dès lors, l’on pense alors tout naturellement à Sébastien Ogier dans un premier temps, puis à Jari-Matti Latvala, qui a beaucoup à jouer dans ce Tour de Corse.

Pour ce nouveau week-end de course, sachez que le Rallye WRC est visible en live vidéo, aussi bien à la TV que sur Internet ; un peu comme le Streaming du Tour de Corse. Concernant les résultats des Spéciales, le classement et le vainqueur final du Tour de Corse, tout sera disponible sur le web, à n’importe quel moment.

En effet, l’on surveillera tout particulièrement la performance de Jari-Matti Latvala lors de ce Tour de Corse, puisque le pilote Finlandais n’avait pas vraiment réussi son Rallye WRC du Mexique. Toutefois, il aura réussi à limiter la casse en empochant dix points au général, après une première journée à oublier. De son côté, Sébastien Ogier terminera à la deuxième place, oui, mais parviendra à récupérer la première place du classement général.

Au palmarès de ce Tour de Corse, l’on retrouve ; sur les quatre dernières années, deux victoires du pilote Français, ainsi que deux victoires du pilote Finlandais. Il ne fait alors nul doute que l’on assiste à du beau spectacle, et que le pilote vainqueur prendra une réelle option sur le titre en fin de saison ; même si ce dernier est encore bien loin.

