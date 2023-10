Regarder la Formule 1 en direct : Qualifications, classement et résultat course GP F1 États-Unis > Le Grand Prix de F1 des États-Unis revêt souvent une importance capitale dans le calendrier. Si les occasions de briller ne sont plus légions, peut-on encore espérer un chamboulement du classement ?

Car oui, alors que la saison 2016 de F1 touche à sa fin, les occasions ne sont plus si nombreuses pour les pilotes, d’accéder à la première place du classement. Dans les faits, ils ne sont plus que deux à pouvoir encore espérer, décrocher un titre d’ici quatre GP, et les deux sont des pilotes de Mercedes.

Impossible non plus, de ne pas évoquer le net avantage et la supériorité que connaît l’écurie Mercedes depuis quelques saisons maintenant, une supériorité qui permettra à Mercedes de décrocher un nouveau sacre parmi les constructeurs ; grâce aux derniers points acquis par ses deux pilotes, Mercedes devancera ; définitivement, Red Bull ; un bel apogée après une telle saison.

Sur le papier donc, deux pilotes sont encore capables d’aller chercher un titre, mais force est de constater que c’est bien le pilote Allemand Nico Rosberg qui est dans la meilleure situation. Depuis l’entame du calendrier, les deux pilotes ; Nico Rosberg et Lewis Hamilton, se livraient une lutte acharnée pour s’offrir les points de la victoire, et l’on comprendra bien vite que le titre s’offrirait à l’un de ces deux pilotes Mercedes.

Regarder la Formule 1 en direct : Qualifications, classement et résultat course GP F1 États-Unis

Histoire de conserver un semblant de suspense jusqu’au bout, les deux pilotes se permettaient de récupérer suffisamment de points pour offrir une fin de saison de F1 plutôt spectaculaire. Pour le moment, l’avantage, est, certes, du côté du pilote Allemand ; toujours en quête de son premier titre de champion du monde de F1, mais les choses pourraient encore évoluer, ce dernier ne s’étant pas assuré un nombre de victoires capable de mettre à terre son coéquipier et rival.

Déjà champion du monde à trois reprises, Lewis Hamilton entend bien tenter, par tous les moyens, de s’adjuger un nouveau sacre d’ici à la fin de l’année, un défi qui semble de taille lorsque l’on regarde le classement de plus près avant le résultat de la course du GP de F1 aux États-Unis. Avec 280 points dans la besace, Lewis Hamilton compte plus d’une victoire de retard sur Nico Rosberg (soit plus de 25 points).

Avant les qualifications qui seront décisives pour se permettre une bonne position sur la grille de départ, Lewis Hamilton possédait 280 points, tandis que Nico Rosberg en avait 313. Le bilan pourrait être encore plus cruel pour le Britannique, puisque ce dernier aura déjà laissé passer des points importants suite à plusieurs abandons au cours de la saison. Même s’il parvenait à s’imposer lors de la course de dimanche, Lewis Hamilton ne disposerait donc pas d’assez de points pour passer devant, mais permettrait de mettre une pression ; hypothétiquement insoutenable, sur Nico Rosberg.

Car oui, bien qu’il soit en tête du championnat du monde de Formule 1 avec un nombre record de victoires, Nico Rosberg n’a pas tout à fait l’expérience d’un grand champion. Si ce dernier est toujours à la recherche de son premier succès en fin de saison, il va falloir composer avec la pression pour impressionner. Fait notable néanmoins, et avec la puissance d’une Mercedes face aux concurrents, Nico Rosberg pourrait se contenter de secondes places jusqu’à la fin du championnat, et il décrocherait tout de même un sacre. Si le pilote Allemand ne commet pas la moindre erreur, l’on ne voit alors pas comment il pourrait laisser passer un titre qui lui tend les bras depuis si longtemps, d’autant qu’ici, au GP de F1 des États-Unis, il avait décroché la pole position et le meilleur tour en course l’an passé ; il ne lui manquait plus qu’un bon résultat.

J’aime ça : J’aime chargement…