La F1 conserve les nouvelles qualifications pour ce Grand Prix de Bahreïn > La saison de Formule 1 se poursuit et, avec elle, les surprises. Après s’être essayée à une nouvelle façon de se qualifier, la discipline reprend ses bases et devrait retourner en arrière très prochainement.

En 2016, la F1 voulait organiser un véritable changement, un bouleversement avant la course du dimanche afin de rendre la discipline plus palpitante cette année, et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela a tout simplement raté.

Si le spectacle du Grand Prix d’Australie n’avait rien à envier aux plus beaux moments de la F1 (des accidents très violents ont d’ailleurs eu lieu), c’est bien avant la course que les polémiques se sont lancée et il est impossible d’être passé à côté.

Rappelez-vous, alors que nous évoquions les nouvelles règles de la F1 en 2016, il y en avait une qui attirait particulièrement l’attention, celle qui venait bouleverser la séance de qualification. En effet, la discipline se dotait d’une séance lorgnant sur la règle de la mort subite ; ici, c’est le pilote le moins rapide qui était à chaque fois éliminé, et ce, jusqu’à découvrir le tenant de la pôle-position.

Sur le papier déjà, cette règle faisait polémique, malgré de bonnes intentions de vouloir proposer une dynamisation de la Formule 1. Alors que la colère se fait sentir à Bahreïn, l’on ne devrait pas conserver cette formule sur le long terme.

Si l’on retrouve l’ancien système de qualification, c’est bien après un accord de l’ensemble des patrons d’équipes de F1, et, bien que cette dernière dût être confirmée par la Commission F1, l’on ne voit pas comment les choses pouvaient en être autrement, après avoir réellement déçu lors du premier week-end de la saison 2016 ; premier coup dur pour la F1 cette année ; coup de théâtre toutefois, puisque l’on apprenait très récemment que les nouvelles qualifications resteraient au programme de ce week-end de F1 ; seules deux écuries restantes favorable à cette nouvelle mode.

En dehors de ce fait incompréhensible, le week-end devrait se dérouler sans autres anicroches. Nico Rosberg, brillant vainqueur du premier Grand Prix de F1 en 2016 du côté de l’Australie reprend la route pour s’adjuger une seconde victoire cette année ; les Mercedes, restants, pour le moment, bien au-dessus du lot, puisque seules les Ferrari parviennent à tenir, à peu près, la cadence de l’écurie championne l’an dernier.

L’an dernier, le GP de Bahreïn avait vu la victoire de Lewis Hamilton devant le Finlandais Kimi Räikkönen ; Nico Rosberg venait terminer à la troisième position d’un Grand Prix haletant. Les choses pourront-elles sourire une nouvelle fois aux pilotes Mercedes, ou, au contraire, laisser les pilotes Ferrari prendre le dessus ?