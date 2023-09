Etape 19 : Voir le Tour d’Espagne Vuelta en Direct TV + Streaming Video

Tour d’Espagne la Vuelta qui touche à sa fin avec la 19ème étape. Voici donc comment suivre la 19ème étape du Tour d’Espagne Vuelta en direct sur Internet et à la télévision à partir de 16h00. Une grosse étape est donc attendue ce vendredi pour les sprinteurs qui vont certainement se lancer pour tenter de faire le coup. Une 19ème étape qui pourrait également être suivie en live Streaming sur Internet à partir de votre tablette, ordinateur ou bien votre téléphone mobile et en video replay avec le résumé ici même sur Tixup.

La 19ème étape du tour d’Espagne débute à partir de 16h00 et le coup d’envoi sera donné à partir de la ville de Salvaterra do Miño tandis que la ligne d’arrivée sera à Cangas do Morrazo. Le spectacle est garanti lors de cette étape puisqu’elle est connue d’être très favorable aux sprinteurs avec 180,5 km à parcourir et deux côtes de 2e catégorie à escalader.

Rappelons qu’hier jeudi lors de la 18ème étape, c’est l’Italien Fabio Aru qui avait devancé tout un beau monde pour remporter l’étape du Tour d’Espagne, il s’agit de son deuxième succès dans cette édition avec une réussite au sommet du Monte Castrove (Galice), là où Chris Froome est quant à lui parvenu à légèrement réduire son retard par rapport au maillot rouge du classement général, Alberto Contador.

Voir le tour d’Espagne Vuelta Streaming en Direct

La 19ème étape du tour d’Espagne Vuelta est à suivre entre les villes de Salvaterra do Miño – Cangas do Morrazo où elle prendra fin. La 19ème étape de la Vuelta devrait être passionnante d’autant plus qu’elle sera propice aux baroudeurs qui feront le spectacle, un spectacle dont la diffusion en direct sera garantie par Eurosport à partir de 16h00.

